"Киев будет новой столицей России!": у россиян началась истерика и паника из-за "бавовны" в Крыму

В Сети они закатили истерику из-за происходящего на временно оккупированном Крымском полуострове.

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В Крыму прогремели взрывы / скриншот

В ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

Такое оправдание на сильно понравилось россиянам. В Сети они закатили истерику из-за происходящего на временно оккупированном Крымском полуострове.

"Атакуя наши объекты нефтегазовой промышленности, Украина ставит под угрозу не только безопасность граждан России, но и экономику, и окружающую среду. Необходимо все усилия приложить, чтобы усилить защиту этих объектов", "Стереть Украину с земли полностью!!!!!", "Что там по красным линиям?", "За Севастополь еще ответите", "Выразим озабоченность" Киев будет новой патриотической столицей России!", - писали недовольные россияне в сети.

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Реакция россиян на взрывы в Крыму / скриншот

Реакция россиян на взрывы в Крыму / скриншот

Реакция россиян на взрывы в Крыму / скриншот

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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