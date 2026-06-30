Встреча с ними может закончиться фатально: какие опасные рыбы живут в Украине

В Украине обитает несколько видов рыб, которые считаются самыми опасными.

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Ядовитые рыбы в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Какие опасные рыбы обитают в Украине

Где их можно встретить

В украинских морях обитает множество видов рыб. Многие из них всем известны, но встреча с некоторыми может быть не только неприятной, но и опасной.

Главред решил разобраться, какие опасные виды рыб обитают в Украине.

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Какие рыбы считаются самыми опасными в Украине

Автор YouTube-канала "Характерник" рассказал, что есть несколько видов рыб, которые считаются самыми опасными в Украине.

По его словам, у некоторых из них есть ядовитые шипы, а неосторожный контакт может вызвать сильную боль или даже потребовать медицинской помощи.

"Большинство украинцев даже не догадывается, что в наших морях обитают рыбы, встреча с которыми может закончиться госпитализацией. А последствия от укуса некоторых видов рыб могут даже представлять угрозу для жизни", - подчеркнул он.

Морской дракончик - самая опасная рыба Украины

Мужчина подчеркнул, что этот вид рыбы считается самым опасным.

"Он зарывается в песок, оставляя снаружи только глаза и ядовитые шипы. Если случайно наступить на него, последствия могут быть очень серьезными, а в отдельных случаях даже представлять угрозу для жизни", - предупреждает он.

Именно благодаря способности прятаться в песке и наличию ядовитых шипов морской дракончик, по словам автора, возглавляет список самых опасных рыб Украины.

Катран - единственная акула Черного моря

Автор видео говорит, что это единственная акула Черного моря. Для человека она практически безопасна, но имеет острые шипы возле спинных плавников.

Хотя катран не считается агрессивным по отношению к людям, неосторожный контакт с его шипами может привести к травмам.

Какие пресноводные рыбы водятся в Украине / Инфографика: Главред

Звездоглаз - рыба, которая прячется в песке

"Эта странная рыба прячется в песке и имеет ядовитые шипы, укол которых вызывает сильную боль", - добавляет мужчина.

Именно способность маскироваться делает ее особенно опасной для отдыхающих.

Морской кот - опасность в ядовитом шипе

На хвосте этой рыбы находится ядовитый шип, укол которого может быть чрезвычайно болезненным. Из-за этой особенности контакт с рыбой может закончиться серьезной травмой.

Самые опасные рыбы Украины – видео:

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Об источнике: канал "Характерник" на YouTube "Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На этот канал уже подписались более 11 тысяч пользователей.

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