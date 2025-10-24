Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

Украинская столица получила автобус в подарок от города-побратима Берлина.

В Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус / коллаж: Главред, фото: "Киевпастранс"

Кратко:

Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные

Автобус создали с учетом принципов безбарьерности

В Киеве двухэтажный автобус MAN A39 будет курсировать в тестовом режиме в ближайшие выходные, 25 и 26 октября. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию коммунального предприятия "Киевпастранс".

Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования.

Автобус будет курсировать в субботу и воскресенье между станцией метро "Академгородок" и остановкой Авторынок "Чапаевка" с 9:43 до 18:53.

Он имеет 83 места для сидения. 28 находятся на первом этаже, тогда как остальные 55 - на втором. Кроме того, автобус имеет 45 мест для стоячих пассажиров, которые находятся только на первом этаже.

Украинская столица получила автобус в подарок от города-побратима Берлина.

Автобус получил:

Панорамные окна;

Систему кондиционирования воздуха;USB-порты для подзарядки гаджетов;

Систему автоматической оплаты проезда;

Громкоговорящую систему оповещения о маршруте и остановках на обоих этажах.

Автобус создали с учетом принципов безбарьерности. Он может похвастаться низким полом, двумя местами для лиц на колесных креслах, местом для детской коляски и двумя пандусами.

Также автобус получил внешнее электронное табло с информацией о номере маршрута.

Отметим, Киев получил от Берлина в качестве гуманитарной помощи четыре двухэтажных автобуса еще в декабре 2022 года. Они были переданы на баланс КП "Киевпастранс", но с тех пор никогда не эксплуатировались. Переданные разными городами Германии обычные одноэтажные автобусы давно курсируют по украинской столице.

Киев за всю историю автобусного движения не имел опыта эксплуатации двухэтажной техники на регулярных городских маршрутах, отдавая предпочтение трехосным двухсекционным машинам, но двухэтажные туристические автобусы частных перевозчиков до полномасштабной войны по городу курсировали.

