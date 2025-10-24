Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

Виталий Кирсанов
24 октября 2025, 20:04
182
Украинская столица получила автобус в подарок от города-побратима Берлина.
В Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус
В Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус / коллаж: Главред, фото: "Киевпастранс"

Кратко:

  • Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные
  • Автобус создали с учетом принципов безбарьерности

В Киеве двухэтажный автобус MAN A39 будет курсировать в тестовом режиме в ближайшие выходные, 25 и 26 октября. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию коммунального предприятия "Киевпастранс".

Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования.

видео дня

Автобус будет курсировать в субботу и воскресенье между станцией метро "Академгородок" и остановкой Авторынок "Чапаевка" с 9:43 до 18:53.

Он имеет 83 места для сидения. 28 находятся на первом этаже, тогда как остальные 55 - на втором. Кроме того, автобус имеет 45 мест для стоячих пассажиров, которые находятся только на первом этаже.

Украинская столица получила автобус в подарок от города-побратима Берлина.

Автобус получил:

  • Панорамные окна;
  • Систему кондиционирования воздуха;USB-порты для подзарядки гаджетов;
  • Систему автоматической оплаты проезда;
  • Громкоговорящую систему оповещения о маршруте и остановках на обоих этажах.

Автобус создали с учетом принципов безбарьерности. Он может похвастаться низким полом, двумя местами для лиц на колесных креслах, местом для детской коляски и двумя пандусами.

Также автобус получил внешнее электронное табло с информацией о номере маршрута.

Отметим, Киев получил от Берлина в качестве гуманитарной помощи четыре двухэтажных автобуса еще в декабре 2022 года. Они были переданы на баланс КП "Киевпастранс", но с тех пор никогда не эксплуатировались. Переданные разными городами Германии обычные одноэтажные автобусы давно курсируют по украинской столице.

Киев за всю историю автобусного движения не имел опыта эксплуатации двухэтажной техники на регулярных городских маршрутах, отдавая предпочтение трехосным двухсекционным машинам, но двухэтажные туристические автобусы частных перевозчиков до полномасштабной войны по городу курсировали.

Новости транспорта

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.

В Киеве общественный транспорт будет работать во время воздушных тревог. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но в некоторых случаях им, как и другим пассажирам, придется платить, иначе украинцам на пенсии может грозить немалый штраф.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева транспорт транспортное сообщение правила дорожного движения общественный транспорт туристический автобус движение транспорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:36Мир
Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

20:31Война
Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Последние новости

21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
20:31

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

20:04

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:00

Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

19:51

"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

Реклама
19:48

РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

19:23

Украину накроют масштабные отключения света: появились графики на 25 октября

19:20

"Развлекай меня": почему Тарас Цымбалюк рассталася с Готочкиной

19:14

Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующихВидео

19:10

Продвижение оккупантов и новая угроза для Украинымнение

19:00

Автопродление и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

18:38

Как сказать на украинском "утрирую" - простой ответ, который знают не всеВидео

18:37

"Списал все, но не выдал": пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы

18:29

"Форсаж" возвращается: Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика

18:03

"Вытаскивала своими руками": звезда Женского квартала рассказала о ранении брата

17:56

Людям, которые родились в эти три месяца, уготована высшая миссия

Реклама
17:23

Путин внезапно отправил в США главного переговорщика - СМИ узнали, для чего

17:23

Пытал украинских пленных в Мордовии: "Доктор Зло" из расследования "Схем" попал под санкции ЕС

17:14

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

17:02

Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут

16:58

"Несколько раз перечитал": Буданов назвал любимую книгу

16:57

Неожиданный выбор: Зеленская поразила образом на встрече с кронпринцессой

16:45

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

16:42

Водители смущены: на дорогах устанавливают странный желтый знак с кругом

16:29

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках магазина одежды за 25 секунд

16:24

Много россиян уничтожено: в Торском ВСУ после зачистки подняли украинский флаг

16:24

От аномального тепла до арктических морозов: зима готовит для украинцев метеорологические качели

16:04

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

15:56

"Кого-то там лайкнул": Леся Никитюк сказала, как познакомилась со своим женихом

15:54

Путин хочет гуманитарной катастрофы: Зеленский сделал тревожный прогноз на зиму

15:43

Так пиццу вы еще не готовили: рецепт вкусного перекуса за 25 минут

15:41

Часть городов Украины зимой будет без тепла: эксперт назвал важный нюанс

15:30

ВСУ зашли в стратегический город: военный о ситуации на сложном направлении

15:20

Как нагреть дом и при этом экономить дрова: украинка поделилась интересным лайфхаком

14:48

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отоплениеВидео

14:44

Такого давно не было: в Украине установили космические цены на базовый продукт

Реклама
14:44

Легенду киевского "Динамо" арестовали в Польше: сейчас он в тюрьме

14:22

"Мать, ты что?": Глущенко раскрыла первую реакцию на ее уход из "Дизель Шоу"

14:10

Война в Украине может закончиться раньше 2026 года: эксперт назвал два условия

13:59

Только потеряете деньги: украинцам назвали худшие дни для обмена валюты

13:58

Рыдающая Кардашьян получила шокирующий диагноз после МРТ

13:50

Почему 25 октября нельзя спорить и ссориться: какой церковный праздник

13:45

В Одесской области прогремели громкие взрывы: регион впервые под атакой КАБов

13:30

В Житомирской области мужчина подорвал пограничницу и гражданских: первые детали

13:28

Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела ХерсонаФото

13:18

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от мышей и крыс в погребеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять