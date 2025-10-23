Божественный на вкус, аж тает во рту: рецепт кекса "Зебра"

К чаю или кофе часто хочется сладостей. Идеальным вариантом простой в приготовлении и очень вкусной выпечки на такой случай является знакомый многим с детства кекс "Зебра".
Главред узнал, что нужно для его приготовления, чтобы кекс получился идеальным. Об этом в TikTok lypovva рассказала украинский блогер Галя.
Кекс "Зебра" - рецепт
Ингредиенты:
- Масло 100 г
- Сахар 200 г
- Яйца 3 шт.
- Сметана 200 г
- Мука 250 г
- Какао 2 ст. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
Масло комнатной температуры надо размешать с сахаром, после чего по одному добавляем в массу яйца и взбиваем все венчиком. Далее вливаем сметану, перемешиваем будущее тесто и в два подхода добавляем к нему муку с разрыхлителем.
Следующим шагом надо разделить тесто на две части. В одну из них всыпаем какао. После этого остается подготовить форму и поочередно выкладывать в нее по ложке каждого теста. В конце на кексе можно сделать узор. "Зебру" выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке в течение 50-55 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить кекс "Зебра":
Об источнике: lypovva
lypovva - TikTok-страница украинского блогера по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарного блогера подписаны более 260 тысяч пользователей.
