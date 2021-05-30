Как приготовить вкусный кофе Латте дома: невероятно простой рецепт

Рецепт латте в домашних условиях / pixabay

Латте - это вкусный итальянский напиток, который полюбился многим. Кофейный напиток латте представляет собой смесь кофе и молока с пенкой. Готовя классический латте, молоко вливают в кофе.

Если же влить кофе в молоко, получится латте макиато (latte macchiato). Например от капучино, латте отличается пропорциями ингредиентов (значительно большим количеством молока) и относительно низкой молочной пенкой.

Главред расскажет самый простой и вкусный рецепт латте в домашних условиях.

Как приготовить латте с пенкой дома - рецепт

Вам понадобиться:

30 г молотого кофе

250 мл воды

200 мл молока

сахар по вкусу

корица по вкусу

Заварить кофе любым удобным способом. Желательно использовать френч-пресс. Насыпать в него кофе, залить кипятком. Настаивать в течение 3–5 минут.

Теплое молоко взбить до образования пенки. Для этого также использовать френч-пресс.

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Налить в него теплое молоко. Взбить, поднимая и опуская поршень.

В высокие стаканы налить молоко. Тонкой струйкой влить кофе.

По вкусу добавить сахар, посыпать корицей.