Как приготовить вкусный кофе Латте дома: невероятно простой рецепт

Чтобы приготовить латте дома, нужно всего 5 минут вашего времени.
Латте - это вкусный итальянский напиток, который полюбился многим. Кофейный напиток латте представляет собой смесь кофе и молока с пенкой. Готовя классический латте, молоко вливают в кофе.
Если же влить кофе в молоко, получится латте макиато (latte macchiato). Например от капучино, латте отличается пропорциями ингредиентов (значительно большим количеством молока) и относительно низкой молочной пенкой.
Главред расскажет самый простой и вкусный рецепт латте в домашних условиях.
Как приготовить латте с пенкой дома - рецепт
Вам понадобиться:
- 30 г молотого кофе
- 250 мл воды
- 200 мл молока
- сахар по вкусу
- корица по вкусу
Заварить кофе любым удобным способом. Желательно использовать френч-пресс. Насыпать в него кофе, залить кипятком. Настаивать в течение 3–5 минут.
Теплое молоко взбить до образования пенки. Для этого также использовать френч-пресс.
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Налить в него теплое молоко. Взбить, поднимая и опуская поршень.
В высокие стаканы налить молоко. Тонкой струйкой влить кофе.
По вкусу добавить сахар, посыпать корицей.