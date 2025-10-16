Укр
Дверцы духовки заблестят идеальной чистотой: удивительно простой способ очистки

Алексей Тесля
16 октября 2025, 15:51
Эксперты уверены: таблетки для посудомоек отлично справляются с очисткой духовок, особенно в области стеклянной дверцы.
Как очистить духовку от застарелого жира
Как очистить духовку от застарелого жира / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Таблетки для посудомоечной машины: неожиданно мощный способ
  • Натуральный метод: пищевая сода + средство для мытья посуды
  • Финальная полировка: уксус и скребок

При ежедневном использовании на поверхности духовки накапливаются жир, остатки пищи и пригоревшие пятна.

Со временем они затвердевают, становятся липкими и трудновыводимыми, пишет Express.

Однако существуют проверенные и эффективные способы, которые помогут вернуть духовке первоначальный блеск без особых усилий.

Таблетки для посудомоечной машины: неожиданно мощный способ

Эксперты уверены: таблетки для посудомоек отлично справляются с очисткой духовок, особенно в области стеклянной дверцы.

Почему это работает:

Таблетки содержат активные ферменты и обезжиривающие компоненты, способные расщеплять засохшие загрязнения. Их мягкая абразивная структура безопасна для стекла, но эффективна против жира.

Как использовать:

  • Наденьте перчатки.
  • Смочите таблетку в тёплой воде.
  • Аккуратно протирайте ею загрязнённые участки стекла.
  • По мере необходимости снова смачивайте таблетку, чтобы активировать моющие вещества.
  • После удаления загрязнений протрите поверхность чистой влажной тканью или бумажным полотенцем.

Результат: стекло снова станет прозрачным, без жирных разводов и въевшихся пятен.

Натуральный метод: пищевая сода + средство для мытья посуды

Пищевая сода — экологичный и доступный способ справиться с глубоко въевшейся грязью.

Пошаговый рецепт:

  • Смешайте соду с водой до состояния пасты.
  • Нанесите на загрязнённые участки внутри духовки.
  • Оставьте на ночь.
  • Утром удалите пасту с помощью тёплой мыльной воды.
  • Для усиления эффекта добавьте немного средства для мытья посуды — получится суперпаста, растворяющая жир.
  • Сода не только очищает, но и устраняет запахи.
Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Финальная полировка: уксус и скребок

Чтобы довести результат до совершенства, используйте белый уксус:

  • Распылите его на остатки содовой пасты.
  • Дождитесь реакции — появится пена, которая поможет удалить последние загрязнения.
  • Протрите поверхность мягкой тканью.

Осторожно:

  • Избегайте металлических губок или проволочных щёток — они могут повредить стекло и эмаль духовки.
  • Если остались отдельные пятна, воспользуйтесь пластиковым скребком для стекла, чтобы аккуратно их удалить без риска поцарапать поверхность.

Почему регулярная чистка важна

  • Чистая духовка — это не только эстетика, но и экономия:
  • Стекло без жира сохраняет прозрачность, поэтому вам не придётся открывать дверцу для контроля приготовления.
  • Меньше теплопотерь = ниже расход электроэнергии.
  • Уменьшается риск появления запахов или задымления.

Эти простые, но эффективные средства помогут вернуть вашей духовке блеск — без токсичной химии и изнуряющей чистки.

Как быстро отчистить духовку: советы экспертов

В качестве простого и доступного средства для очистки можно использовать обычный лимон. Этот природный продукт эффективно удаляет жир и грязь благодаря своим дезинфицирующим, очищающим и осветляющим свойствам. Лимонная кислота уничтожает микробы, а содержащиеся в цедре эфирные масла не только очищают поверхности, но и придают им сияние.

Смотрите видео - как отмыть духовку:

Автор на YouTube-канале grand.premium продемонстрировал необычный лайфхак для чистки духовки с помощью подручных средств. Используется таблетка для посудомоечной машины, которую смачивают и аккуратно протирают стекло дверцы духовки. Эффект достигается благодаря ферментам и активным веществам таблетки, которые растворяют жир и пригоревшие остатки.

В сочетании с мягкими абразивами и тёплой водой такой метод позволяет вернуть прозрачность стеклу без агрессивной химии. Видео подчёркивает, что этот способ может быть особенно полезен тем, кто хочет очистить духовку быстро, безопасно и экономно.

Ранее Главред писал о том, для чего нужен ящик под духовкой. Кухня должна быть организована так, чтобы все пространство приносило пользу.

Напомним, ранее читателей знакомили с материалом о том, как отмыть духовку народными методами. Какое средство лучше всего очищает духовку, если попробуете применить раствор, для приготовления которого нужно всего три компонента.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

плита лайфхак
