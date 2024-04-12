Причина довольно гадкая: откуда на самом деле на пляже появляется белый песок

С приближением лета многие отчаянно стремятся провести неделю-две на солнце у моря. Ощущение, когда ваши ноги погружаются в песок под шум волн, переносит вас в состояние чистого блаженства.
Однако морской биолог несколько испортил это ощущение, объяснив разницу между белым и коричневым песком, сообщает Mirror.
В разговоре с WIRED профессор морской биологии Кори Эванс (Kory Evans) объясняет, что белый песок "обычно образуется из раковин других животных", что немного отвратительно - но это не самое худшее.
"Ракушки разрушаются под действием волн или вследствие питания животных, а коричневый песок, как правило, является результатом эрозии горных пород с течением времени. Большинство белого песка происходит из очень маловероятного источника - рыбы-попугаи, они питаются скелетами кораллов, а когда опорожняются, то выделяют их в виде этого замечательного, мелкого, белого песка", - говорит эксперт.
Так что да, замечательные белые песчаные пляжи, о которых вы мечтали, на самом деле являются кучей экскрементов рыб-попугаев.
Смотрите видео о том, в чем разница между коричневым и белым песком на пляже:
Эванс продолжает объяснять, что одна рыба-попугай может производить около 450 кг кала ежегодно.
"Это много кала и много песка", - добавляет он.
Это подтверждает Национальная океанологическая служба Британии, которая утверждает, что рыбы "кусают и соскребают водоросли со скал и мертвых кораллов" с помощью клюва, похожего на клюв попугая.
Затем они "измельчают несъедобный кальциево-карбонатный материал рифов, состоящий по большей части из скелетов кораллов, в своих кишках, а затем выводят его в виде песка".
"В то же время, помогая поддерживать разнообразную экосистему коралловых рифов, рыба-попугай может производить сотни фунтов белого песка каждый год", - добавили в организации.
The Daily Mirror
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