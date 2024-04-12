Причина довольно гадкая: откуда на самом деле на пляже появляется белый песок

Большинство людей были бы не против провести отпуск на белоснежном пляже на берегу моря. Однако стоит учесть, из чего на самом деле состоит белый песок.

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Откуда на пляже появляется белый песок - разница между белым и коричневым песком / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот из видео

С приближением лета многие отчаянно стремятся провести неделю-две на солнце у моря. Ощущение, когда ваши ноги погружаются в песок под шум волн, переносит вас в состояние чистого блаженства.

Однако морской биолог несколько испортил это ощущение, объяснив разницу между белым и коричневым песком, сообщает Mirror.

В разговоре с WIRED профессор морской биологии Кори Эванс (Kory Evans) объясняет, что белый песок "обычно образуется из раковин других животных", что немного отвратительно - но это не самое худшее.

"Ракушки разрушаются под действием волн или вследствие питания животных, а коричневый песок, как правило, является результатом эрозии горных пород с течением времени. Большинство белого песка происходит из очень маловероятного источника - рыбы-попугаи, они питаются скелетами кораллов, а когда опорожняются, то выделяют их в виде этого замечательного, мелкого, белого песка", - говорит эксперт.

Так что да, замечательные белые песчаные пляжи, о которых вы мечтали, на самом деле являются кучей экскрементов рыб-попугаев.

Смотрите видео о том, в чем разница между коричневым и белым песком на пляже:

Эванс продолжает объяснять, что одна рыба-попугай может производить около 450 кг кала ежегодно.

"Это много кала и много песка", - добавляет он.

Это подтверждает Национальная океанологическая служба Британии, которая утверждает, что рыбы "кусают и соскребают водоросли со скал и мертвых кораллов" с помощью клюва, похожего на клюв попугая.

Затем они "измельчают несъедобный кальциево-карбонатный материал рифов, состоящий по большей части из скелетов кораллов, в своих кишках, а затем выводят его в виде песка".

"В то же время, помогая поддерживать разнообразную экосистему коралловых рифов, рыба-попугай может производить сотни фунтов белого песка каждый год", - добавили в организации.

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