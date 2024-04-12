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Не все так просто: из чего на самом деле делают кукурузные палочки

Руслана Заклинская
12 апреля 2024, 05:34
Кукурузные палочки стали распространенным снеком, который можно употреблять как дома, так и в дороге, но мало кто задумывается, как их изготавливают.
Не все так просто: из чего на самом деле делают кукурузные палочки
Что входит в состав кукурузных палочек / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кукурузные палочки - это лакомство, которое изготавливается из кукурузной муки. Их легкая, хрустящая текстура и сладкий вкус делают их популярными как среди детей, так и среди взрослых.

Из чего делают кукурузные палочки

Основным ингредиентом кукурузных палочек является, конечно же, кукурузная мука. Зерна кукурузы измельчают до состояния муки, а затем добавляют другие компоненты, чтобы получить знакомое нам лакомство. Также в состав палочек могут входить сахар, соль, экстракт ванили или какао, а также различные пищевые добавки, такие как ароматизаторы, красители и консерванты.

Если вам интересно узнать больше о том, из чего производят популярные в Украине продукты, рекомендуем материал Главреда: Об этом молчат производители: из чего на самом деле делают крабовые палочки - факт впечатляет.

видео дня

Что входит в состав кукурузных палочек

Основными составляющими кукурузных палочек являются кукурузный крахмал или мука, растительное масло, соль, сахар и вода. В состав также могут входить различные вкусовые добавки, такие как сахарная пудра, сыр, паприка, чеснок или другие приправы.

Состав кукурузных палочек может варьироваться в зависимости от производителя. Вот типичный состав:

  • Кукурузная мука;
  • Сахар;
  • Вода ;
  • Соль;
  • Растительное масло ;
  • Экстракт ванили или сахарная пудра;
  • Пищевые добавки (в зависимости от рецепта)

Некоторые производители также добавляют в состав другие ингредиенты, такие как:

  • Молоко: Добавляет сливочный вкус и делает палочки более мягкими.
  • Яичный порошок: Обогащает палочки белком и делает их более сытными.
  • Ароматизаторы: Добавляют различные вкусы, такие как шоколад, ваниль, клубника.
  • Витамины и минералы: Обогащают палочки полезными веществами.

Зачем создали кукурузные палочки

Кукурузные палочки были созданы как легкий и вкусный снек, который можно употреблять как дома, так и в дороге. Они стали популярным выбором для быстрого перекуса или вечернего чая.

В 90-х годах XIX века в США, владельцы санатория "Батл-Крик", братья доктор Келлогг и Уилл Кит Келлог, пытались приготовить блюдо из маисовой муки, но ошиблись, и получили кашу. Чтобы спасти продукт, они попытались сделать из него маисовое тесто, но вместо этого получили хлопья. Они решили обжарить их на кукурузном масле, и блюдо понравилось постояльцам санатория.

Позже, в послевоенные годы, с развитием технологий пищевого производства, переход от хлопьев к палочкам стал возможным благодаря широкому внедрению экструзии в пищевой промышленности США.

В Украине производство кукурузных палочек началось в 1963 году на Днепропетровском комбинате пищевых концентратов по технологии, разработанной В. Я. Крикуновым.

Как из кукурузы делают кукурузные палочки

Процесс изготовления кукурузных палочек начинается с отбора качественных кукурузных початков, которые затем очищаются от шелухи и зерна отделяются.

После промывки и сушки кукурузы, ее зерна перемалываются в муку в специальной мельнице. Эта мука смешивается с другими ингредиентами для создания теста. Затем тесто формируют в палочки и выпекают в духовке.

В результате получается насыщенный десерт, готовый к подаче.

Чем посыпаны кукурузные палочки

Кукурузные палочки могут быть посыпаны разнообразными приправами или солью, чтобы придать им разнообразный вкус. Большинство кукурузных палочек имеют сладкий вкус и посыпаны они сахарной пудрой. Также могут использоваться разнообразные соусы для их поджаривания.

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