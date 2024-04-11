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Как не пьянеть: простые трюки, которые помогут чувствовать себя хорошо

Алена Кюпели
11 апреля 2024, 11:20обновлено 11 апреля, 11:55
Существуют вещи, которые помогут пить, но оставаться в трезвом уме.
Есть способы пить, но не пьянеть
Есть способы пить, но не пьянеть / Коллаж Главред, фото Pixabay

Употребление алкоголя может вызвать у человека чувство опьянения. Именно поэтому, вопрос о том, как подготовиться к алкогольной вечеринке, является очень актуальным.

Человек может предпринять шаги, чтобы снизить вероятность опьянения во время ночного отдыха.

Когда человек пьет алкоголь, его организм напрямую всасывает его в кровь, частично через желудок, но в основном из тонкого кишечника. Это приводит к повышению содержания алкоголя в крови человека (BAC).

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Как пить и не пьянеть:

Когда уровень BAC повышается слишком сильно, человек становится опьяненным или пьяным. Несколько различных факторов могут влиять на то, как быстро повышается уровень BAC у человека, пишет Medical News Today.

В этой статье представлены советы о том, как не напиться и когда следует обратиться к врачу.

Как не пьянеть?

Самый эффективный способ предотвратить опьянение – вообще не употреблять алкоголь. Однако человек может не захотеть полностью отказаться от употребления алкоголя. В этом случае может помочь отказ от дополнительных напитков.

Печень окисляет или расщепляет алкоголь из крови со скоростью примерно 0,5 унции в час. Употребление только одного напитка или перерывы в приеме алкоголя в течение нескольких часов или во время еды может дать печени возможность очистить кровь от алкоголя.

Узнайте свою норму алкоголя

Определенные факторы риска играют роль в том, насколько быстро организм человека усваивает и отфильтровывает алкоголь из крови.

Они включают:

  • Возраст: дети, подростки и пожилые люди могут подвергаться большему риску вреда от употребления алкоголя.
  • Пол: Алкоголь обычно влияет на женщин быстрее, чем на мужчин.
  • Сколько еды находится в желудке: если человек ест перед тем, как выпить, скорость всасывания алкоголя может замедлиться. Однако это также может зависеть от того, насколько быстро их организм превращает пищу в энергию.
  • Количество напитков, выпитых человеком: Чем больше алкогольных напитков человек выпивает, тем больше вероятность того, что он впадет в состояние опьянения.
  • Некоторые лекарства: Некоторые лекарства могут взаимодействовать с алкоголем и вызывать ряд симптомов. Человек должен поговорить со своим врачом о любых лекарствах, которые он принимает, и о том, следует ли ему прекратить пить во время их приема.
  • Вес: Алкоголь быстрее влияет на людей с более низкой массой тела.

Если человек понимает, как на него влияет алкоголь, это может помочь ему принять более правильное решение о том, сколько напитков он может выпить, не опьянев.

Кроме того, в Диетических рекомендациях для американцев на 2020–2025 годы употребление алкоголя в умеренных количествах определяется как употребление примерно 2 или менее порций напитка в день для мужчин и 1 или менее порций напитка в день для женщин. Соблюдение этих ограничений может помочь человеку избежать опьянения при употреблении алкоголя.

Чередуйте с безалкогольными напитками

Одним из способов снизить вероятность опьянения является чередование алкогольных напитков с безалкогольными напитками, такими как вода или фруктовый сок. Важно отметить, что употребление воды или других безалкогольных напитков не ускорит процесс расщепления алкоголя.

Однако перерыв в употреблении алкоголя во время употребления алкоголя может помочь предотвратить попадание большего количества этого вещества в кровоток человека. Некоторые эксперты отмечают, что употребление алкоголя с водой или соком помогает замедлить скорость всасывания, тогда как употребление его с газированными или газированными напитками может увеличить скорость всасывания.

Пейте медленно

Медленное употребление алкоголя может иметь эффект, аналогичный чередованию с безалкогольными напитками. Когда человек пьет медленно, у печени появляется больше времени на переработку алкоголя в организме. Это также может означать, что человек в целом пьет меньше алкогольных напитков.

Ешьте

Употребление алкоголя натощак позволяет алкоголю быстро попасть непосредственно в кровоток, а прием пищи перед употреблением замедляет скорость всасывания алкоголя. Поэтому человеку следует подумать о том, чтобы поесть, прежде чем употреблять алкоголь.

В исследовании 2022 года исследователи изучили восприятие еды и алкоголя как на веб-сайтах, финансируемых алкогольной промышленностью, так и на веб-сайтах, финансируемых неалкогольной промышленностью. Целью исследования было выяснить, как различные организации распространяют среди населения информацию о употреблении пищи во время употребления алкоголя.

Они нашли ограниченные, надежные доказательства того, что добавление пищи в желудок ограничивает потенциальное негативное воздействие алкоголя.

Хотя употребление пищи может помочь замедлить всасывание алкоголя, человеку не следует использовать еду как средство или оправдание для того, чтобы продолжать пить сверх рекомендуемого уровня, особенно если он хочет не напиться.

Избегайте шотов

Желудок и тонкий кишечник не переваривают алкоголь. Вместо этого алкоголь всасывается непосредственно в кровоток через эти органы.

Шоты могут быстро повысить уровень BAC у человека. Это связано с тем, что спиртные напитки имеют высокое содержание алкоголя: многие дистиллированные спиртные напитки содержат 40% алкоголя. Кроме того, люди быстро пьют шоты, поэтому это также может быстрее повысить уровень BAC.

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