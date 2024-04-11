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Хитрости при посадке помидоров для богатого урожая: что нужно добавить в лунку

Анна Ярославская
11 апреля 2024, 04:30
Не стоит выбрасывать луковую шелуху. Лучше применить ее как удобрение на огороде.
Помидоры
Какие удобрения нужно вносить при посадке помидор / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Как вырастить богатый урожай помидоров? Этот вопрос интересует многих огородников. Самые опытные из них знают, что закладывать основы бля будущего урожая стоит с самой посадки саженцев в грунт. Главред узнал хитрости при посадке помидоров, которые обеспечат кусты томатов с множеством плодов.

К слову, помидоры любят тепло, но слишком жаркое лето может оставить вас без урожая. Что делать, чтобы помидоры не "сгорели"? Если вам интересно, читайте материал: Жара убьет урожай: как помочь помидорам пережить знойное лето.

Что положить в лунку при посадке томатов

Суперфосфат для томатов в лунку - классический и самый лучший способ для того, чтобы добиться щедрого урожая. Всего одной ложки средства будет достаточно.

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Также огородники часто используют при посадке Фитоспорин-М. Это средство лучше использовать за семь дней до планируемой даты пересадки рассады. Понадобится всего пять граммов препарата на ведро воды.

Перед непосредственной посадкой землю необходимо разрыхлить.

Птичий помет также поможет вырастить крепкие и сильные растения, которые порадуют урожаем. Данное средство используется за семь дней до посадки.

Какие удобрения нужно вносить при посадке помидор - необычная подкормка

Некоторые огородники используют луковую шелуху как удобрение при высадке томатов в грунт. Это натуральное удобрение может принести немало пользы, так как в нем содержится рутин, кверцетин, каротиноиды, витамин С. Также в луковой шелухе есть фитонциды - биологически активные вещества, способные подавлять рост и развитие болезнетворных микроорганизмов.

Таким образом, если положить в каждую лунку немного луковой шелухи, можно ускорить рост помидоров и повысить их устойчивость к различным заболеваниям.

Содержащиеся в луковой шелухе эфирные масла отпугивают некоторых вредителей.

Чтобы приготовить настой, 100 граммов луковой шелухи нужно залить литром кипятка и настаивать в течение 20 часов. Перед применением луковый настой необходимо процедить.

Через две недели после высадки в грунт помидоры рекомендуется подкормить комплексным удобрением.

Когда помидоры зацветут и появятся завязи, снова рекомендуется провести обработку настоем луковой шелухи, чтобы защитить растения от грибковых заболеваний.

К слову, опрыскивания и полив отварами луковой шелухи улучшает вкусовые качества не только томатов, но и перцев, баклажан и огурцов.

Что категорически нельзя класть в лунку при посадке томатов

Если при посадке помидоров ошибиться с удобрениями или их количеством - есть риск остаться без урожая.

В частности, использовать свежую органику - значит навредить урожаю. А вот использование предварительно смешанного с грунтом перепревшего навоза или зрелого компоста может стать полезным. Главное - соблюдать норму: 200 граммов органики на одно растение.

Негативно томатные кусты отреагируют и на большое количество минеральных удобрений: растение станет уязвимым перед различными болезнями, а листовые пластинки будут желтеть и сохнуть.

Если используется комплексное удобрение, то хватит всего лишь 5 граммов на лунку.

Ранее опытная огородница рассказала о дешевой натуральной и органической подкормке, которую она добавляет в открытый грунт при высадке рассады. Если вам интересен ее секрет, читайте материал: Секретная добавка увеличит урожай: что положить в лунку при посадке перца.

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