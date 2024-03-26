Как нужно делать зефир: что нужно совершить ради вкусной сладости

"Как нужно делать зефир?" - всем сладкоежкам и просто любителям сладкого, думается, было бы интересно узнать ответ на этот вопрос.

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Как нужно делать зефир? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что входит в состав зефира?

Настоящий зефир должен соответствовать определенным критериям, как говорил об этом телеведущий Контстантин Грубич в программе "Знак качества"

Состав классического зефира:

Фруктовое пюре: чаще всего яблочное, но может быть и из других фруктов, например, малины, груши, вишни, сливы, смородины, персика, абрикоса, апельсина, арбуза.

Сахар: обеспечивает сладость и является консервантом.

Яичный белок: взбивается до устойчивых пиков, что придает зефиру воздушную текстуру.

Загуститель:

Пектин: натуральный загуститель, получаемый из фруктов и ягод.

Агар-агар: вегетарианский загуститель, получаемый из водорослей.

Желатин: загуститель животного происхождения, получаемый из костей и хрящей животных.

Дополнительно могут добавляться:

Ароматизаторы: ваниль, фруктовые ароматизаторы.

Красители: натуральные или искусственные.

Пищевые кислоты: лимонная кислота, яблочная кислота.

Глазурь: шоколадная, шоколадная с орехами, фруктовая.

В зависимости от производителя и вида зефира, состав может немного меняться.

Пример состава зефира:

Пюре яблочное

Сахар

Патока

Яичный белок

Агар-агар

Вода

Регулятор кислотности: кислота лимонная

Ароматизатор: ванилин

Калорийность зефира:

В среднем 300-320 ккал на 100 г. Зефир без глазури менее калориен, чем зефир в глазури.

Польза зефира: Содержит пектин, который полезен для пищеварения. Богат витаминами и минералами, содержащимися в фруктовом пюре. Является источником энергии.

Как правильно кушать зефир?

Зефир – это вкусное и нежное лакомство, которое можно есть как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления десертов.

Вот несколько советов, как правильно кушать зефир:

1. Не торопитесь.

Наслаждайтесь вкусом зефира, откусывая небольшие кусочки.

Не стоит сразу съедать большую порцию.

2. С чем есть зефир.

Зефир можно есть с чаем, кофе, молоком, какао.

Он хорошо сочетается с фруктами, йогуртом, мороженым.

Зефир можно использовать для приготовления десертов, например, тортов, пирожных, пирогов.

3. Как хранить зефир.

Хранить зефир нужно в прохладном, сухом месте.

Нельзя хранить зефир в холодильнике, так как он может стать липким.

Срок хранения зефира обычно составляет 3-4 месяца.

4. Сколько зефира можно съесть.

Не стоит злоупотреблять зефиром, так как он содержит много сахара.

Рекомендуемая суточная норма потребления зефира составляет 50-100 г.

5. Как красиво подать зефир.

Зефир можно красиво подать на стол, выложив его на тарелку и украсив фруктами, ягодами, мятой.

Можно сделать из зефира канапе, бутерброды, пирожные.

Что такое зефир? Зефир — род сахаристых кондитерских изделий на основе фруктов и ягод; получается сбиванием плодового пюре с сахаром и яичным белком с последующим добавлением в смесь какого-либо формообразующего (студнеобразующего) наполнителя: пектина, агарового сиропа, желатиновой (мармеладной) массы, сообщает "Википедия".

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