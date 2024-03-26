Как нужно делать зефир: что нужно совершить ради вкусной сладости

Что входит в состав зефира?
Настоящий зефир должен соответствовать определенным критериям, как говорил об этом телеведущий Контстантин Грубич в программе "Знак качества"
Состав классического зефира:
Фруктовое пюре: чаще всего яблочное, но может быть и из других фруктов, например, малины, груши, вишни, сливы, смородины, персика, абрикоса, апельсина, арбуза.
Сахар: обеспечивает сладость и является консервантом.
Яичный белок: взбивается до устойчивых пиков, что придает зефиру воздушную текстуру.
Загуститель:
Пектин: натуральный загуститель, получаемый из фруктов и ягод.
Агар-агар: вегетарианский загуститель, получаемый из водорослей.
Желатин: загуститель животного происхождения, получаемый из костей и хрящей животных.
Дополнительно могут добавляться:
Ароматизаторы: ваниль, фруктовые ароматизаторы.
Красители: натуральные или искусственные.
Пищевые кислоты: лимонная кислота, яблочная кислота.
Глазурь: шоколадная, шоколадная с орехами, фруктовая.
В зависимости от производителя и вида зефира, состав может немного меняться.
Пример состава зефира:
- Пюре яблочное
- Сахар
- Патока
- Яичный белок
- Агар-агар
- Вода
Регулятор кислотности: кислота лимонная
Ароматизатор: ванилин
Калорийность зефира:
В среднем 300-320 ккал на 100 г. Зефир без глазури менее калориен, чем зефир в глазури.
Польза зефира: Содержит пектин, который полезен для пищеварения. Богат витаминами и минералами, содержащимися в фруктовом пюре. Является источником энергии.
Как правильно кушать зефир?
Зефир – это вкусное и нежное лакомство, которое можно есть как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления десертов.
Вот несколько советов, как правильно кушать зефир:
1. Не торопитесь.
Наслаждайтесь вкусом зефира, откусывая небольшие кусочки.
Не стоит сразу съедать большую порцию.
2. С чем есть зефир.
Зефир можно есть с чаем, кофе, молоком, какао.
Он хорошо сочетается с фруктами, йогуртом, мороженым.
Зефир можно использовать для приготовления десертов, например, тортов, пирожных, пирогов.
3. Как хранить зефир.
Хранить зефир нужно в прохладном, сухом месте.
Нельзя хранить зефир в холодильнике, так как он может стать липким.
Срок хранения зефира обычно составляет 3-4 месяца.
4. Сколько зефира можно съесть.
Не стоит злоупотреблять зефиром, так как он содержит много сахара.
Рекомендуемая суточная норма потребления зефира составляет 50-100 г.
5. Как красиво подать зефир.
Зефир можно красиво подать на стол, выложив его на тарелку и украсив фруктами, ягодами, мятой.
Можно сделать из зефира канапе, бутерброды, пирожные.
Что такое зефир?
Зефир — род сахаристых кондитерских изделий на основе фруктов и ягод; получается сбиванием плодового пюре с сахаром и яичным белком с последующим добавлением в смесь какого-либо формообразующего (студнеобразующего) наполнителя: пектина, агарового сиропа, желатиновой (мармеладной) массы, сообщает "Википедия".
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