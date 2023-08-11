Можно ли совмещать кофе и какао: как ощутить ошеломительную сладость со вкусом

Если человек пресытился лавандовым рафом или, скажем, тыквенным латте, то рано или поздно задумается: "Можно ли совмещать кофе и какао?".

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Представьте себе ситуацию, при которой вы попробовали все сорта кофе в окрестных кофейнях, самое время обратить внимание на нестандартные виды кофейных напитков. К примеру, что будет, если смешать какао и кофе.

Кофе с какао название

Самое известное название напитка, в состав которого входят кофе и какао – моккачино. По крайней мере – в наших палестинах и в прочих странах Европы. В США чаще всего используется вариант "мокка". Но в американский формат входит кофе, молоко и порошок какао, вместо него также может использоваться темный шоколад (а иногда еще добавляют шоколадный сироп).

Разные вариант названий кофе с какао также различаются в зависимости от добавок или других элементов рецепта:

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Мароккино (марокино, моретто) – напиток на основе эспрессо и вспененного молока, что-то ближе к латте, но с добавлением порошка какао. А вот если добавлять жидкий и очень горячий шоколад, то получится marocchino vero.

Фариссер – кофе, в который добавили сахар, какао и ром (и еще немного взбитых сливок). Как вариант, его можно готовить и без спиртного (с использованием сиропа либо ароматизатора с запахом рома).

Кофе с какао рецепт

Для приготовление интересного и вкусного напитка, нам понадобится:

одна чайная ложка кофе;

одна ложка какао-порошка.

Ну нужно не забывать, что напиток изначального должен получиться терпким, горьким, с заметной кислинкой (так что по желанию добавляйте сахар).

Варианты приготовления:

Смешайте компоненты сразу, и заварите в рожковой кофемашине, в турке, залейте кипятком и дайте настояться в чашке.

Сварить черный кофе и насыпать какао-порошок прямо в кружку;

Приготовить эспрессо и горячий шоколад отдельно, а затем перемешать в пропорции 1:1.

Кофе с какао польза и вред

Точное число калорий указывается только в готовых напитках, которые сделаны в сетевых кофейнях либо точках общественного питания ‒ там, где бариста используют стандартные составляющие и четкая рецептура. Сами по себе черный кофе и какао-порошок не слишком калорийны, но в такой напиток обычно добавляется как минимум немного молоко. А тут уже энергетическая ценность кофе с какао возрастает.

Различные типы какао-порошка могут сами по себе сильно отличаться по калорийности ‒ недорогие марки частично обезжиренные, а качественные могут содержать в два раза больше жира.

Польза и вред кофе с какао

Есть исследования, которые показывают, что люди, которые употребляют такую комбинацию, всерьез улучшали свою способность к концентрации. Некоторые исследователи даже провели годичный эксперимент ‒ для того, чтобы выяснить, как горячие напитки влияют на нашу познавательную деятельность. В эксперименте участникам давали либо какао (чистый или с кофеином), либо чистый кофеин, либо напиток-плацебо.

Люди, которые пили какао (и с кофеином, либо без), совершали меньше ошибок в заданиях, требующих внимания, концентрации и скорости реакции. Те же, кто употреблял комбинацию кофе и какао с кофеином, были менее взволнованы, чем те, кто пил чистый эспрессо. Они также были более точными в своих действиях ‒ чем те, кто пил только какао или вообще употреблял напиток-плацебо.

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