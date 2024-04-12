Есть дома почти у каждого: королевский садовник назвал самые полезные растения

Садовник королевской семьи на протяжении двух десятилетий, поделился своими 10 любимыми комнатными растениями и рассказал, где лучше всего их разместить.

https://glavred.info/life/est-doma-pochti-u-kazhdogo-korolevskiy-sadovnik-nazval-samye-poleznye-rasteniya-10557338.html Ссылка скопирована

Какие растения успокаивают - королевский садовник назвал самые полезные растения / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Известно, что садоводство обладает целым рядом преимуществ, начиная от очистки воздуха в помещении, который, как выяснилось, в два-пять раз грязнее наружного, и заканчивая поднятием настроения и улучшением психического здоровья.

Джек Стокс, старший садовник, который работает в Королевских садах в Хайгроув более двух десятилетий, поделился с Alt Index своими 10 любимыми комнатными растениями, которые помогают "чувствовать себя энергичным, полностью отдохнувшим и спокойным внутри", а также "улучшают сон, снижают уровень стресса и даже удаляют плесень", сообщает Express.

"Растения в вашем доме действительно делают вас более спокойными. Приятно быть окруженным растениями, и я думаю, что многим людям нравится иметь такую рутину, как полив, хороший солнечный свет, правильный компост и уход. Для некоторых людей это почти как иметь домашнего любимца. Это дает им ощущение цели. Люди бережно относятся к домашним животным, и это касается и комнатных растений", - говорит он. видео дня

Лучшие комнатные растения для укрепления психического здоровья

1. Паукообразные растения

Любимое культовое комнатное растение, которое легко выращивать, при этом имеет все типичные преимущества растений - от улучшения качества воздуха до поднятия настроения.

"Паукообразные растения - хорошие домашние растения, и это благодаря тому, что их легко выращивать", - говорит он. "Известно, что это растения, которые поднимают настроение, поскольку они хорошо очищают воздух, благодаря чему вы будете чувствовать себя более энергичными и свежими", - указывает королевский садовник.

2. Лилии мира

Благодаря своей способности очищать воздух и поглощать споры плесени, Стокс рекомендует поставить это растение в ванной комнате.

3. Монстера

Благодаря своей способности поднимать настроение, он рекомендует поставить это растение в спальне, чтобы улучшить качество сна.

"Когда речь идет о растениях, которые, как известно, поднимают настроение, монстера деликатесная делает эту работу, и ее хорошо держать в помещении", - говорит он, добавляя, однако, что "она вырастает довольно большой, поэтому подойдет только для больших помещений", - указывает Стокс.

4. Сансевиерия

Благодаря своей способности производить тонну кислорода в комнате, это еще одно растение, которое он рекомендует добавить в вашу спальню, потому что "оно поможет с дыханием и качеством сна", а также "добавит влагу в воздух и избавит от токсинов".

5. Потос

Известно, что он снижает уровень озона, поэтому это растение особенно полезно для тех, кто борется с респираторными заболеваниями, такими как астма. Он также добавляет, что его "очень легко выращивать".

6. Мелисса

Это растение не только уменьшит тревожность и облегчит боль, но и может быть использовано для приготовления травяного чая. Для этого он советует добавить два листочка в чашку кипятка.

7. Герань

Подобно мелиссе, герань может выживать в помещении, помогая уменьшить тревогу и облегчить боль, а также источая восхитительный аромат.

8. Лаванда

Лаванда - потрясающее растение, которое излучает восхитительный аромат, помогающий уменьшить стресс.

"Есть много растений, которые, как известно, помогают справиться со стрессом, как вы увидите из эфирных масел с использованием многих натуральных растений. Лаванда - действительно хорошее растение, которое помогает справиться со стрессом. Она успокаивает и помогает чувствовать себя непринужденно. Вот почему лаванду так часто используют в ароматерапии. Вы, безусловно, можете завести собственный куст лаванды, если он будет находиться в месте с большим количеством света", - отмечает специалист.

9. Алоэ вера

Это растение лучше всего хранить на кухонном подоконнике, ведь оно, как известно, может вылечить ожоги и язвы, например, солнечные ожоги.

10. Садовый плющ

Подобно поташу, садовый плющ также снижает уровень углекислого газа, что может помочь тем, кто страдает от респираторных заболеваний, таких как астма.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред