УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Есть дома почти у каждого: королевский садовник назвал самые полезные растения

Юрий Берендий
12 апреля 2024, 13:35
Садовник королевской семьи на протяжении двух десятилетий, поделился своими 10 любимыми комнатными растениями и рассказал, где лучше всего их разместить.
Есть дома почти у каждого: королевский садовник назвал самые полезные растения
Какие растения успокаивают - королевский садовник назвал самые полезные растения / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Известно, что садоводство обладает целым рядом преимуществ, начиная от очистки воздуха в помещении, который, как выяснилось, в два-пять раз грязнее наружного, и заканчивая поднятием настроения и улучшением психического здоровья.

Джек Стокс, старший садовник, который работает в Королевских садах в Хайгроув более двух десятилетий, поделился с Alt Index своими 10 любимыми комнатными растениями, которые помогают "чувствовать себя энергичным, полностью отдохнувшим и спокойным внутри", а также "улучшают сон, снижают уровень стресса и даже удаляют плесень", сообщает Express.

"Растения в вашем доме действительно делают вас более спокойными. Приятно быть окруженным растениями, и я думаю, что многим людям нравится иметь такую рутину, как полив, хороший солнечный свет, правильный компост и уход. Для некоторых людей это почти как иметь домашнего любимца. Это дает им ощущение цели. Люди бережно относятся к домашним животным, и это касается и комнатных растений", - говорит он.

видео дня

Лучшие комнатные растения для укрепления психического здоровья

1. Паукообразные растения

Любимое культовое комнатное растение, которое легко выращивать, при этом имеет все типичные преимущества растений - от улучшения качества воздуха до поднятия настроения.

"Паукообразные растения - хорошие домашние растения, и это благодаря тому, что их легко выращивать", - говорит он. "Известно, что это растения, которые поднимают настроение, поскольку они хорошо очищают воздух, благодаря чему вы будете чувствовать себя более энергичными и свежими", - указывает королевский садовник.

2. Лилии мира

Благодаря своей способности очищать воздух и поглощать споры плесени, Стокс рекомендует поставить это растение в ванной комнате.

3. Монстера

Благодаря своей способности поднимать настроение, он рекомендует поставить это растение в спальне, чтобы улучшить качество сна.

"Когда речь идет о растениях, которые, как известно, поднимают настроение, монстера деликатесная делает эту работу, и ее хорошо держать в помещении", - говорит он, добавляя, однако, что "она вырастает довольно большой, поэтому подойдет только для больших помещений", - указывает Стокс.

4. Сансевиерия

Благодаря своей способности производить тонну кислорода в комнате, это еще одно растение, которое он рекомендует добавить в вашу спальню, потому что "оно поможет с дыханием и качеством сна", а также "добавит влагу в воздух и избавит от токсинов".

5. Потос

Известно, что он снижает уровень озона, поэтому это растение особенно полезно для тех, кто борется с респираторными заболеваниями, такими как астма. Он также добавляет, что его "очень легко выращивать".

6. Мелисса

Это растение не только уменьшит тревожность и облегчит боль, но и может быть использовано для приготовления травяного чая. Для этого он советует добавить два листочка в чашку кипятка.

7. Герань

Подобно мелиссе, герань может выживать в помещении, помогая уменьшить тревогу и облегчить боль, а также источая восхитительный аромат.

8. Лаванда

Лаванда - потрясающее растение, которое излучает восхитительный аромат, помогающий уменьшить стресс.

"Есть много растений, которые, как известно, помогают справиться со стрессом, как вы увидите из эфирных масел с использованием многих натуральных растений. Лаванда - действительно хорошее растение, которое помогает справиться со стрессом. Она успокаивает и помогает чувствовать себя непринужденно. Вот почему лаванду так часто используют в ароматерапии. Вы, безусловно, можете завести собственный куст лаванды, если он будет находиться в месте с большим количеством света", - отмечает специалист.

9. Алоэ вера

Это растение лучше всего хранить на кухонном подоконнике, ведь оно, как известно, может вылечить ожоги и язвы, например, солнечные ожоги.

10. Садовый плющ

Подобно поташу, садовый плющ также снижает уровень углекислого газа, что может помочь тем, кто страдает от респираторных заболеваний, таких как астма.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

комнатные растения
Реклама

Главное за день

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

15:34 Синоптик
Не останется танков и боевых машин: аналитики дали прогноз войны до 2025 года

Не останется танков и боевых машин: аналитики дали прогноз войны до 2025 года

15:05 Украина
70 тысяч грн: украинским военным Кабмин утвердил новую выплату

70 тысяч грн: украинским военным Кабмин утвердил новую выплату

12:56 Украина
Все главные новости

Популярное

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода 7981

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода

Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции 2848

Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте 1882

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Ричард Гир появился на публике: как сильно изменился 74-летний актер 1348

Ричард Гир появился на публике: как сильно изменился 74-летний актер

Последние новости

15:46

Чем нужно мыть линолеум, чтобы он блестел: раствор, который выручит всех хозяек

15:34

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

15:05

Не останется танков и боевых машин: аналитики дали прогноз войны до 2025 года

15:00

Зачем врач ставит временную пломбу: стоматолог раскрыл, что происходит с зубом

14:49

Травматическое испытание: ведущий проанализировал поведение Влада Ямы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:40

Странно, но гениально: почему в Германии нельзя прогревать машину даже зимой

14:30

Только люди с высоким IQ увидят букву на рисунке за 8 секунд: сложная загадка

14:26

Как правильно обрезать грушу: садоводы раскрыли хитрый секрет богатого урожаяВидео

14:01

Курс евро упал к доллару до годового минимума: что произошло

Реклама
13:35

Есть дома почти у каждого: королевский садовник назвал самые полезные растения

13:14

Грустный Уильям повел старшего сына на матч

12:56

70 тысяч грн: украинским военным Кабмин утвердил новую выплату

12:42

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

12:38

Чем очистить кастрюлю внутри от накипи: способ, который поможет хозяйкамВидео

12:21

Переходить черту категорически не рекомендуют: сколько творога можно есть в деньВидео

12:07

"Доверие к США под вопросом": Сикорский упрекнул Штаты за задержку помощи УкраинеВидео

11:59

Церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать в поминальную субботу Великого поста

11:18

Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

11:17

Платить за свет по тройному тарифу: кого из украинцев заставят

11:14

"Солдат вышкребают отовсюду": РФ отправляет на войну в Украину Тихоокеанский флот

Реклама
11:11

Причина довольно гадкая: откуда на самом деле на пляже появляется белый песокВидео

10:44

Пугачева разрешила своим знакомым усыновить ребенка из ее семьи

10:38

Моника Беллуччи вышла в свет с бойфрендом-легендарным режиссером

10:23

Что будет с организмом, если есть семена подсолнечника с кожурой: ответ ученыхВидео

10:18

Роскошная Джоли вывела свою 15-летнюю дочь от Брэда Питта в свет

10:05

Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

09:58

РФ пытается "пробить" оборону ВСУ и захватить новые территории: ситуация на фронте

09:53

ООН выдает деньги украинцам: где и кто имеет право на помощь

09:29

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

09:21

Гороскоп на завтра 13 апреля: Тельцам - карма в действии, Козерогам - важное решение

08:56

Нужно добавить лишь одну вещь: как навсегда защитить сад от слизнейВидео

08:53

Можно ли восстановить Трипольскую ТЭС: ответ Центрэнерго

08:53

"Новизна" ракетных атак РФ: полковник предупредил украинцев об изменении тактики

08:20

США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16

08:10

Украинцам следует готовиться к массовым веерным отключениям светамнение

07:28

Ночью РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру: вспыхнул пожар

07:25

Как убрать застарелый камень в унитазе: давно забытый, но очень хороший способВидео

06:44

Чем отмыть кастрюлю от нагара внутри: простой, но очень эффективный способВидео

06:40

РФ использует тактику как в Авдеевке еще в одном украинском городе - ISW

06:10

Ситуация с европейской поддержкой Украины рискует существенно ухудшитьсямнение

Реклама
05:34

Не все так просто: из чего на самом деле делают кукурузные палочки

05:00

Мощная молитва за украинского воина: какие слова защитят ВСУ от врага

04:38

Чтобы была "лечебной": как выбрать качественную минеральную воду в магазинеВидео

03:00

Известный украинец сделал подарок с подтекстом для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы

02:40

Не помещается в декольте: Мурат Налчаджиоглу похвастался новой пассией

02:19

Можно ли отказаться от мобилизации в Украине и чем это грозит: ответ юриста

01:35

Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой: результат поразитВидео

00:00

Определить тип кожи получится за минуты: самый простой тест от специалиста

11 апреля, четверг
23:59

Бывшая жена Остапчука призналась в чувствах к шоумену

23:58

В небе будет не одна "птичка": Норвегия назвала количество F-16, которые отдаст Украине

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять