Можно ли поворачивать направо: тест ПДД, который запутывает многих водителей

Этот тест может спасти вас от аварии или штрафа.

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Тест ПДД для водителей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Telegram-канал "За! Правилам"

Водители, выполняя повороты, должны руководствоваться дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора. Обычно светофор имеет приоритет над знаками, но существуют исключения, когда действует другое правило. В Telegram-канале "За! Правилами" был предложен тест, который помогает водителям определить, можно ли выполнить поворот направо в конкретной ситуации.

Тест для водителей - как правильно читать сигналы светофор / фото: Telegram-канал "За! Правилам"

На рисунке перед автомобилем горит красный свет, при этом дополнительная секция светофора показывает зеленую стрелку направо. Также установлен знак 3.22 "Поворот направо запрещен", размещенный на желтом фоне.

Возможные варианты ответа:

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Поворот направо разрешен. Поворот возможен только после включения зеленого сигнала основного светофора. Поворот направо запрещен.

Соответственно, правильный вариант - №3.

Это связано с тем, что в данном случае сигналы светофора не имеют преимущества над знаком 3.22, который прямо запрещает поворот направо.

Ранее также предлагался еще один интересный тест. Надо определить, как правильно развернуться на дороге.

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