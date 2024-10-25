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Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Мария Николишин
25 октября 2024, 04:20
2871
Если использовать "аварийку" без оснований, то можно получить штраф.
Большинство водителей не знает: почему за 'моргание аварийкой' можно получить штраф
Когда можно использовать "аварийку" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каких случаях нужно включать аварийную сигнализацию
  • Какая сумма штрафа за использование "аварийки"

Украинские автомобилисты часто используют для коммуникации между собой разного рода сигналы транспортного средства. Некоторые из них, к удивлению водителей, иногда оказываются вне закона. К тому же, в отдельных случаях за излишнюю "общительность" можно даже лишиться прав, пишет издание "Твоя машина".

По словам экспертов, речь идет именно об аварийной сигнализации, которую многие водители включают, чтобы "посигналить" другим водителям.

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Отмечается, что ПДД запрещает это делать и устанавливает исчерпывающий перечень оснований для включения "аварийки".

Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийный сигнал нужно включать:

  • в случае вынужденной остановки на дороге;
  • в случае остановки по требованию полиции или вследствие ослепления водителя светом фар;
  • на механическом транспортном средстве, движущемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено правилами;
  • на механическом транспортном средстве, которое буксируется;
  • на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;
  • на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;
  • в случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

"Если водителя уличат в использовании аварийной сигнализации и он не сможет объяснить причины такого действия, ему грозит штраф 425 гривен. В случае, если это привело к ДТП, то сумма взыскания составит уже 680 гривен, а водителя могут лишить водительских прав на срок до года", - добавляют эксперты.

Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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