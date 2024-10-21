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Куда правильно ставить домкрат: простая инструкция для водителей

Анна Косик
21 октября 2024, 18:00
417
Если вы не знаете, где лучше ставить домкрат под машину, не стоит паниковать - с правильными инструкциями это можно сделать без стресса.
Домкрат
Как узнать где поставить домкрат / Колаж: Главред, фото: скрины с видео

Где нужно ставить домкрат в критических ситуациях знают не все водители, ведь часто надеются на помощь соответствующих сервисов. Однако есть случаи, когда самостоятельной установки домкрата не избежать, на этот случай Car and Driver поделились инструкцией.

Первое, что нужно сделать - это найти безопасное место для остановки. Важно съехать с дороги на твердую ровную поверхность, например, на парковку или боковую улицу с меньшим трафиком. Избегайте мягких поверхностей, чтобы домкрат не провалился в землю или не наклонился, что может привести к падению автомобиля.

После остановки выключите двигатель, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и зафиксируйте его. Если у вас есть кирпич или камень, подложите его под шину, противоположную той, которую вы собираетесь поднимать. Это предотвратит случайное скатывание автомобиля. Если в машине есть пассажиры, посоветуйте им выйти из авто.

видео дня

Большинство автомобильных домкратов хранятся в багажнике. После того, как вы достанете домкрат, найдите на кузове автомобиля специальные точки для подъема. Это обычно усиленные металлические участки возле колес. Проверьте руководство пользователя вашего автомобиля, чтобы узнать точное расположение этих точек.

Поместите домкрат под выбранную точку подъема. Большинство домкратов имеют прорезь, которая надежно фиксируется на усиленной точке кузова. Убедитесь, что домкрат стоит ровно и правильно установлен. Это важно для безопасного подъема автомобиля.

Медленно поворачивайте ручку домкрата по часовой стрелке, пока спущенное колесо не оторвется от земли. Во время подъема следите за тем, чтобы домкрат стоял вертикально и не наклонялся. Если вам нужно работать под автомобилем, обязательно используйте дополнительные подставки для надежной фиксации авто.

Когда вы закончите, медленно откручивайте домкрат в обратном направлении (против часовой стрелки), пока колесо не коснется земли. После этого уберите домкрат и зафиксируйте его на месте хранения. Не забудьте снять все предметы, которыми блокировали колеса, перед тем как начать движение.

Что такое Car and Driver?

Car and Driver - печатный и цифровой журнал, который освещает новейшие автомобильные предложения, демонстрирует автомобильную культуру и помогает людям покупать автомобиль, рассказывает о правильном его обслуживании.

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