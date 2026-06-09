Не лично в руках Путина: Максакова объяснила, как элиты РФ хотят сохранить власть

Некоторые соратники диктатора, стремившиеся отомстить Украине, поняли, что это не будет легко.

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Российские элиты поняли, что Украина пока им не по зубам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказала Максакова:

Российские элиты готовятся отступать, чтобы сохранить власть

Власть в РФ может перейти к тем, кто вернется с войны

Элиты страны-агрессора России готовят себе пространство для отступления и рассчитывают как-то перетоптаться и сохранить власть, пусть и не лично в руках кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом Главреду рассказала оперная певица, общественная деятельница, в прошлом депутат Госдумы Российской Федерации Мария Максакова. По ее словам, кремлевские элиты хотят сохранить власть на уровне группы людей, стоящей за Путиным.

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Среди них может быть идеолог российского фашизма Александр Дугин, который недавно дал интервью российской телеведущей Ксении Собчак. Подготовка к этому публичному разговору, по мнению Максаковой, была длительной и контролируемой, а само интервью якобы преследовало не только информационную, но и политическую цель.

"Собчак пыталась противостоять Дугину таким образом, чтобы на его фоне показаться менее рептилоидной и циничной. Каждый раз приближая лупу и пытаясь извлечь из абсурдных метафор что-то более-менее применимое к сегодняшнему дню, Собчак демонстрировала свое интеллектуальное превосходство над этим "городским сумасшедшим", — отметила она.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова разобрала интервью Дугина:

Как и в других интервью, в разговоре с Дугиным Собчак пользовалась подсказками и суфлером, чтобы показать способность разбираться в конструкциях философии прошлого, выявлять противоречия и выставлять Дугина в неприглядном свете. Сам собеседник временами требовал, чтобы не упоминали о прошлом, которое сегодня для него невыгодно.

"Однако главная причина, по которой это интервью состоялось, заключалась в том, что Собчак нужно было очеловечить этого буйно сбитого с толку личной трагедией и горем человека. Здесь Дугина показали как скорбящего отца. Это была центральная тема. И Дугин сказал, что месть – это не его стратегия", – подчеркнула Максакова.

То есть часть публичных заявлений Дугина во время интервью, скорее всего, используется Кремлем для формирования выгодных политических месседжей, в частности относительно мести и отношения к украинцам.

Он и другие представители российской элиты с украинскими корнями на фоне других талантливых украинцев не нашли желаемых мест, на которых могли бы пробиться. Поэтому со временем оказались в России, где возглавили иерархию. А теперь хотят отомстить Украине путем уничтожения или подчинения РФ.

"Они одержимы этим, но на данном этапе понимают, что не рассчитали силы, что это оказалось не по зубам. Однако в сегодняшних реалиях, уползая из Украины, им нужно как-то притаиться, чтобы их не сбросили возвращающиеся с войны "мясники" и преступники. А это хаотическая сила, которая внесет большую долю энтропии. И я не представляю, как можно предвидеть или рассчитать все то, что начнется, когда эти "мясники" вернутся домой", — подытожила Максакова.

Есть ли шанс на смену власти в РФ — мнение политолога

Главред писал, что, по словам политолога Ивана Преображенского, слухи о поиске преемника Владимира Путина и возможных заговорах внутри Кремля, которые все чаще просачиваются в медиапространство, не имеют ничего общего с реальной подготовкой к смене власти в России.

На самом деле публичное обсуждение подобных кандидатур сегодня является мощным инструментом внутриэлитной борьбы и сигналом к физическому или политическому устранению конкурентов.

Смена режима в РФ — последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что главными слабостями РФ являются ригидность и отсутствие креатива. Творчески мыслящих людей система кремлевского диктатора не поощряет.

Ранее сообщалось, что в России возможен крах авторитарного режима, и если он начнется, то может развиваться очень быстро — буквально за неделю или месяц. Однако на данный момент признаков системного разрушения власти нет.

Накануне стало известно, что устранение Путина зависит от его окружения, которое более или менее трезво оценивает ситуацию, но все еще боится кремлевского диктатора.

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О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) — российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

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