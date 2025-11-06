Укр
СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

Виталий Кирсанов
6 ноября 2025, 21:53
24 родственника Путина у власти - это рекордный показатель для российских правителей за последние 100 лет.
СМИ раскрыли "семейную империю" Путина
СМИ раскрыли "семейную империю" Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Доступ к госденьгам получили обе официальные дочери Путина
  • Большинство должностей, которые получают родственники Путина, связаны с госбюджетами

Российский диктатор Владимир Путин "трудоустроил" по меньшей мере 24 своих родственника на государственные должности, связанные с большими деньгами. Среди них его внучатые племянники - это уже третье поколение Путиных у власти. Об этом говорится в расследовании "Проекта" под названием "Отцы и деды", анонс которого 6 ноября в Telegram опубликовало "Агентство".

Издание отмечает, что 24 родственника Путина у власти - это рекордный показатель для российских правителей за последние 100 лет. В Советском Союзе также было распространено аналогичное "кумовство", но не в таких масштабах.

видео дня

В частности, заработок на государстве получили семьи всех четырех известных любовниц Путина - официальной жены Людмилы Путиной-Очеретной, неофициальной жены Алины Кабаевой, а также Светланы Кривоногих и Алисы Пищевой. Да и сами любовницы также при деньгах и должностях. Людмила Путина-Очеретная вообще нигде не работает, но ежегодно получает сотни миллионов рублей.

СМИ раскрыли 'семейную империю' Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника
Фото: agents.media

Также доступ к государственным деньгам получили обе официальные дочери Путина - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Их мужья, как нынешние, так и бывшие, не остались в обиде - им выдали как государственные должности, так и возможность воровать деньги из бюджета РФ.

Там же - двоюродные братья по линии отца Евгений Путин (ныне покойный) и Игорь Путин, двоюродная сестра по матери Любовь Шеломова и двоюродная сестра по отцу Любовь Круглова.

Большинство должностей, которые получают родственники Путина, связаны с довольно большими государственными бюджетами. Так, Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин, родственники умершего Евгения Путина, занимают должности в правительстве и "Газпроме".

Среди прочих, внуки умершего Евгения Путина также получили должности, связанные с государственными деньгами. Денис Путин, Дмитрий Логинов и Елена Жидкова занимают большие должности в государственных структурах и имеют доступ к огромным деньгам. Таким образом, это уже третье поколение Путиных во власти.

СМИ раскрыли 'семейную империю' Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника
Фото: agents.media

Другие Путины не отстают. В частности, Михаил Шеломов, родственник по линии матери - один из "кошельков" российского диктатора, как и Роман Путин, экс-сотрудник ФСБ. Родственники со стороны отца Путина контролируют компанию "Русгидро". Другие сидят в РЖД, подсанкционном "Промсвязьбанке", "Газпроме", "Сибуре" и других чрезвычайно прибыльных для них государственных структурах.

Роман Путина и Кабаевой - главные новости

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.

Вас также может заинтересовать:

Владимир Путин Алина Кабаева Путин новости
