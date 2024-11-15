В Раде заявили о подготовке масштабной реформы ТЦК и СП: что изменится

В Раде заявили о подготовке решений по расформированию ТЦК и замене их на центры рекрутинга для пополнения потребностей армии.

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В Раде готовят кардинальные решения по деятельности ТЦК и СП / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

Кратко:

Что известно об идее расформировать ТЦК и СП

Как повлияет на мобилизацию ликвидация ТЦК

Можно ли реформировать ТЦК и СП во время войны

12 ноября Временная специальная комиссия Верховной Рады предложила расформировать территориальные центры комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП).

Главред выяснил, что стоит за инициативой народных депутатов реформировать ТЦК и СП и, чем могут заменить территориальные центры комплектования.

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Что известно об идее расформировать ТЦК и СП - чем предлагают заменить ТЦК

Народный депутат Юлия Яцык в эфире "Новости.Live" сообщила, что Министерство обороны уже работает над созданием рекрутинговых центров на замену ТЦК.

"Что касается работы ТЦК, то мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры, в том числе гражданских лиц", - указывает она.

Она также подчеркнула, что военнослужащие, которые работают в центрах комплектования, могут быть эффективно задействованы в зоне боевых действий.

"Из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", - сказала она.

Точное количество военнообязанных, которые сейчас являются сотрудниками ТЦК и СП, она не назвала, отметив, что это служебная информация. Однако отметила, что их гораздо меньше, чем 100 тысяч.

Как повлияет на мобилизацию ликвидация ТЦК

В то же время народный депутат Роман Костенко выступил против расформирования ТЦК, заявив, что мобилизация, которая является ключевой для пополнения рядов Вооруженных сил Украины, без их работы станет невозможной.

"Мы принудительно мобилизуем людей на защиту страны. Мы говорим о рекрутинге, о добровольцах, но основой пополнения нашего войска для защиты нашего государства является мобилизация и без ТЦК никто не сделает. Кто это сделает? Народные депутаты? Нет. Кто это сможет сделать? Никто. По-другому это можно назвать, но все равно это будет задача этого органа", - сказал Костенко.

Подобное мнение высказал народный депутат Александр Федиенко, который в комментарии "Радио Свобода" отметил, что расформирование территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может негативно сказаться на эффективности мобилизации, поэтому он считает это ненужным шагом.

Он также назвал идею ликвидации ТЦК "популистской".

"Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать [ТЦК - ред.]. На это есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, которые имеют или ранения или ограничения физические. К тому же когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации", - подчеркнул член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

По его словам, в Украине нужно больше развивать рекрутинг, введя модель, в которой военнообязанный четко знает, в какое подразделение или часть попадет.

В таком случае, считает Федиенко, эффективность набора в армию перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут сосредоточены на реализации общей государственной политики в отношении военнообязанных.

Как отреагировали в ТЦК на инициативу расформирования ТЦК и СП

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отреагировал на предложение депутатов, отметив, что работники ТЦК и СП не могут быть включены в боевые бригады.

Он подчеркнул, что работники являются гражданскими лицами, и из них можно сформировать только, условно говоря, строительные бригады. В ТЦК есть как работники, так и военнослужащие, но из работников невозможно создать боевые подразделения.

"По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - отметил он во время брифинга, передает издание "Зміст".

Что говорят в Минобороны на идею расформирования ТЦК

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин высказал свое мнение относительно предложения депутата Юлии Яцык расформировать ТЦК и СП и создать на их основе более 10 боевых бригад для фронта. Об этом он сообщил в эфире "Суспільне Новини".

Лазуткин отметил, что пока еще рано делать окончательные выводы. ТЦК и СП продолжают свою работу, и к этому вопросу нужно подходить с большой осторожностью. Он также уточнил, что количество работников в центрах не является таким большим, как было сообщено в прессе, где упоминали значительные цифры.

Сколько людей работают в ТЦК и СП

Дмитрий Лазуткин разъяснил, что в штате ТЦК есть 48 тысяч должностей, но фактически работает только 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч - гражданские. Среди военных 18,5 тысяч являются ограниченно годными, а 3 тысячи - женщины.

Лазуткин отметил, что статус ограниченно годных часто приобретен в результате участия в боевых действиях, когда эти люди защищали Родину с оружием в руках, и на это следует обращать внимание при оценке ситуации.

Также он прокомментировал слова Романа Истомина, который заявил, что из работников ТЦК нельзя создать ни одной боевой бригады.

"Если подходить чисто количественно, то возможно. Но эти люди выполняют другие задачи. Можно по-разному относиться к коррупционным скандалам и неприятным моментам, но если будут какие-то реорганизационные мероприятия, то мы прокоммуницируем. Сейчас они продолжают находиться в подчинении Командования Сухопутных войск ВС Украины", - отметил Дмитрий Лазуткин.

Лазуткин подчеркнул, что из 18,5 тысяч военнослужащих ТЦК, большинство является ограниченно годными, но уже имеют опыт участия в войне.

Как военные реагируют на возможное расформирование ТЦК и СП

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказал мнение, что идея расформирования ТЦК и создания новой гражданской структуры является "пустым популизмом", который не стоит обсуждения.

"Вместо того, чтобы решить проблему, хотят создать новую. В виде новой структуры, с неизвестно каким статусом и принципами работы. Каким образом, на каких основаниях она будет мобилизовать людей, неясно", - отметил военный.

Он считает, что проблема заключается не в самой структуре ТЦК, а в ее коррупционных чертах. Жорин призвал власти бороться с коррупцией, а не создавать новые учреждения, которые, по его мнению, будут так же коррумпированными и неэффективными.

Он также подчеркнул, что рекрутинг и мобилизация должны быть частями единой системы, что позволит достичь эффективности мобилизационного процесса.

По его словам, рекрутинговые центры не способны решить проблему мобилизации, ведь хотя рекрутинг может облегчить ее процесс, он не может полностью заменить мобилизацию.

"Не получится уехать только на положительной мотивации, ведь еще ни одна большая война не была только на добровольцах. Два процесса - рекрутинг и мобилизация - должны быть интегрированы в единую систему, и только тогда можно говорить об эффективности", - говорится в сообщении.

Можно ли реформировать ТЦК и СП во время войны

Народный депутат Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), член профильного комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, в комментарии "Радио Свобода" отметила, что осуществить полномасштабную реформу в условиях войны практически невозможно. По ее словам, военное время ограничивает возможности для больших структурных изменений, поскольку любые масштабные перестройки могут временно нарушить процесс мобилизации.

"Однако возможно и необходимо усилить контроль 24/7 антикоррупционных и правоохранительных органов над деятельностью ТЦК. Это позволит уменьшить коррупционные риски и обеспечить лучшую прозрачность их работы, что особенно важно в условиях войны. Ответственный подход к реформированию, с акцентом на уменьшение коррупционных схем и повышение прозрачности, является жизненно важным для повышения доверия общества к процессам мобилизации и учета", - считает Фриз.

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