Известный актер обнародовал диагноз своего ребенка

Дмитрий Вивчарюк поделился диагнозом своего старшего сына Захара.

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Дмитрий Вивчарюк поделился личным / Коллаж Главред, фото Instagram/dmitrovivchariuk

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О каком диагнозе сына говорит актер

Какой на самом деле его мальчик

Украинский актер, звезда сериала "Встигнути до 30" Дмитрий Вивчарюк поделилсядиагнозом своего старшего сына Захара.

Как рассказал знаменитость в интервью Алине Дротюк, у 10-летнего сына актера установлен диагноз - расстройство аутического спектра. Между тем, актер не считает диагноз сына заболеванием.

"Кто-то говорит, что у нас больной ребенок. Он не больной, а особенный. Для меня статус "не такой, как все" – не значит, что он болен. Больной человек – это когда цирроз печени, например. А это считаю наше будущее. Захар – офигезный. Мы очень многому учимся. Он космос! Я такой сентиментальный… И Захарчик ощущает несколько другие вибрации. Мы живем в рамках, он – вне них. Он свободен, у него свой мир. Я учусь многому у него", - рассказал артист.

Младший сын актера - тоже молодец. В частности, по словам Вивчарюка, меньший Любомир записался на кикбокс и сам подтягивается. "И они такие разные! Хотя от одного отца и матери. Так радуюсь, что мои дети говорят по-украински! Но Любчик уже свободно говорит на немецком и даже на диалекте", — добавила звезда.

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