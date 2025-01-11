Меган Маркл и принц Гарри записались в волонтеры: помогают жертвам пожара в ЛА

Вы узнаете:
- Как Меган и Гарри принимают участие в помощи погорельцам
- Что о них говорит мэр города
Принц Гарри и Меган Маркл были замечены помогающими жертвам лесного пожара в Лос-Анджелесе возле конференц-центра Пасадены в пятницу.
Как пишет Page Six, герцог и герцогиня Сассекские, которые живут примерно в 90 милях к северу от города, были рядом, чтобы раздать еду и предметы первой необходимости пострадавшим.
На кадрах, предоставленных Fox 11, пара разговаривает с мэром Пасадены Гордо. "Это замечательные люди, замечательные личности с большим сердцем. Они приехали сюда и встретились со спасателями, встретились с пострадавшими", — сказал Гордо новостному каналу о своей встрече с королевской семьей.
Он добавил, что Гарри и Меган "действительно подняли дух спасателей". Во время пребывания пары в Пасадене они остановились в Роуз Боул, где "люди были очень рады их видеть", сказал Гордо.
"Они хотят быть максимально полезными… мы посетили некоторые из пострадавших семей в некоторых выгоревших районах Пасадены и Альтадены. Они нашли время, чтобы встретиться с пострадавшими и провести время. Они просто очень заботливые люди, которые беспокоятся о своих друзьях и соседях".
Ранее в тот же день Гордо сказал, что Меган и Гарри посетили World Central Kitchen "анонимно", "подавая еду в масках". Они также были в бейсболках — Меган была в синей кепке LA Dodgers, а Гарри в черной шляпе "Cali" от лос-анджелесского бренда.
Фото Меган и Гарри в качестве волонтеров можно посмотреть тут
Меган и Гарри были там не для "рекламы", сказал Гордо. Они хотели "работать".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.
А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.
Вас также может заинтересовать:
- Издевается: в сети обсуждают, как Гарри относится к Меган Маркл
- Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"
- Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред