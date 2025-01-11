Ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание

Циклон, который находился над Европой, перемещается с Запада на Восток и принесет холодный воздух.

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Погода в Украине - ударит мороз -10 градусов/ unsplash.com

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Какой будет погода с 11 по 19 января

Где в Украине будет самая низкая температура воздуха

Погода в Украине отметится похолоданием - во многих областях температура воздуха опустится в более сильные минуса.

Западные области уже ощутили на себе похолодание, а все остальные регионы оно накроет в ближайшее время. О том, какой будет погода в выходные 11-12 января, а также на следующей неделе (13-19 января), рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок, сообщают "Факты ICTV".

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"Циклон, который находился на этой неделе над Европой, перемещается с Запада на Восток. Когда он был над Европой, он приносил тепло, а сейчас принесет холодный воздух", - отметила синоптик.

Погода в Украине 12 января

В воскресенье, 12 января, будет небольшой снег в мороз в западных, восточных и северных областях. Днем и ночью температура составит от -1 градуса до -6, а в южной части страны - до +6. Синоптик предупредила о гололедице.

Погода в Украине 12 января/ meteoprog

Погода в Украине 13 января

В понедельник, 13 января, в нашем государстве везде, кроме юга, ожидается небольшой снег. На дорогах будет гололедица.

Температура ночью будет колебаться между -1 и -6 градусов, днем - от -2 градусов до +3 градусов.

Погода в Украине 13 января/ meteoprog

Погода в Украине на 14-15 января

Со вторника, 14 января, температура воздуха в Украине продолжит снижаться. Ночью температура воздуха в западных и центральных областях будет держаться на уровне до -7 градусов. Днем температура в нашем государстве будет близкой к 0 градусов.

В южных областях температура будет оставаться выше, но тенденция к снижению также будет заметной.

Погода в Украине 14 января/ meteoprog

15 января в Украине будет небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью осадков не будет только на юге.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 градусов до -5, днем - от -3 градусов до +3. На юге страны температура будет от 0 градусов до +6, а в Карпатах ночью - от -5 градусов до -10, днем - от -1 градуса до -6.

Погода в Украине 16-19 января

Также синоптик дала консультативный прогноз погоды на 16-19 января. Она отметила, что с 16 до 18 января в большинстве областей нашего государства будет небольшой мокрый снег и дождь, но 18 января днем осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью и днем будет от -3 градусов до +3, а на востоке государства ночью до -6 градусов.

19 января в Украине не ожидается осадков. Ночью температура будет от -2 градусов до +3, днем - от 0 градусов до +6.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в нашем государстве ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 11 и 12 января.

Также ранее сообщалось, что похолодание и мокрый снег накроют Украину - синоптик назвала дату. Температура воздуха резко опустится в минуса, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

Напомним, в Украину идут сильные морозы - синоптик назвала дату изменения погоды. Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок рассказала о похолодании в Украине и морозах.

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