Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

Бывший премьер-министр Великобритании эмоционально высказался относительно Путина.

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Джонсон эмоционально высказался насчет Путина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Джонсона:

Россия больше не является империей и все кончено

Не нужно контролировать другие страны

То, что делает Путин, архаично и варварски

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина "идиотом" из-за его империалистических взглядов. Об этом он сказал в интервью изданию Delfi.

Отмечается, что в одной из своих книг Джонсон написал, что если бы его избрали премьер-министром Великобритании раньше, то он мог бы предотвратить полномасштабную войну против Украины. Журналист попросил экс-премьера объяснить эти слова.

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Политик ответил, что призвал бы Украину стать членом НАТО. По его мнению, проблема с Украиной заключается в том, что подход к ней был хронически двусмысленным.

"Что это такое? Украина - часть Запада или российской сферы влияния? И я думаю, самое важное, что нам нужно донести до Путина, - это то, что Россия больше не является империей и все кончено", - подчеркнул Джонсон.

Он также вспомнил империалистическое прошлое Великобритании и добавил, что сейчас от империи "практически ничего не осталось". Джонсон убежден, что не нужно контролировать другие страны.

"То, что делает Путин, архаичное и варварское, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва - ни одна из этих стран больше не является частью российской империи, и то же касается Украины. Все кончено. Кончено! Больше нет империи, Владимир, ты идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", - подчеркнул британский политик.

Заявление Джонсона о Путине - видео:

Борис Джонсон - последние заявления политика

Как сообщал Главред, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения.

Борис Джонсон выражал тревожное убеждение, что, если Украина проиграет в войне, то мир будет ждать страшный сценарий. По его мнению, Россия атакует страны Балтии и Грузию, а мир также увидит последствия на Дальнем Востоке.

Он также заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Дональд Трамп. Якобы непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить хозяина Кремля не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.

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Кто такой Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон, родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.

Британский политический и государственный деятель. Джонсон был премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года до 6 сентября 2022 года. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановлении переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. 24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, которые проходили в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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