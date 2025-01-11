Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

Мария Николишин
11 января 2025, 17:37
494
Бывший премьер-министр Великобритании эмоционально высказался относительно Путина.
Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина
Джонсон эмоционально высказался насчет Путина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Джонсона:

  • Россия больше не является империей и все кончено
  • Не нужно контролировать другие страны
  • То, что делает Путин, архаично и варварски

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина "идиотом" из-за его империалистических взглядов. Об этом он сказал в интервью изданию Delfi.

Отмечается, что в одной из своих книг Джонсон написал, что если бы его избрали премьер-министром Великобритании раньше, то он мог бы предотвратить полномасштабную войну против Украины. Журналист попросил экс-премьера объяснить эти слова.

видео дня

Политик ответил, что призвал бы Украину стать членом НАТО. По его мнению, проблема с Украиной заключается в том, что подход к ней был хронически двусмысленным.

"Что это такое? Украина - часть Запада или российской сферы влияния? И я думаю, самое важное, что нам нужно донести до Путина, - это то, что Россия больше не является империей и все кончено", - подчеркнул Джонсон.

Он также вспомнил империалистическое прошлое Великобритании и добавил, что сейчас от империи "практически ничего не осталось". Джонсон убежден, что не нужно контролировать другие страны.

"То, что делает Путин, архаичное и варварское, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва - ни одна из этих стран больше не является частью российской империи, и то же касается Украины. Все кончено. Кончено! Больше нет империи, Владимир, ты идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", - подчеркнул британский политик.

Заявление Джонсона о Путине - видео:

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

Борис Джонсон - последние заявления политика

Как сообщал Главред, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения.

Борис Джонсон выражал тревожное убеждение, что, если Украина проиграет в войне, то мир будет ждать страшный сценарий. По его мнению, Россия атакует страны Балтии и Грузию, а мир также увидит последствия на Дальнем Востоке.

Он также заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Дональд Трамп. Якобы непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить хозяина Кремля не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.

Читайте также:

Кто такой Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон, родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.
Британский политический и государственный деятель.

Джонсон был премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года до 6 сентября 2022 года. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского.

По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановлении переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, которые проходили в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин Борис Джонсон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

18:30Мир
"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

17:50Украина
Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

17:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса

Умерла популярная российская актриса

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Последние новости

18:30

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

18:19

Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии – СМИ

18:13

Меган Маркл и принц Гарри записались в волонтеры: помогают жертвам пожара в ЛА

17:52

Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

17:50

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
17:37

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал ПутинаВидео

17:22

IQ-тест для интеллектуалов: найдите спрятанный зонтик за 5 секунд

17:19

Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

17:13

Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы

Реклама
16:44

Рисковать или нет: когда разбитое яйцо можно есть, а когда стоит выбросить

16:44

Существенный "скачок" цен на продукты в Украине: что подорожало больше всего

16:15

Без физики и химии: в Украине сократят предметы для старшеклассников

16:11

Надо ли добавлять кондиционер для стирки: неочевидный ответ экспертов

16:10

Состоится ли встреча Трампа и Путина: аналитик раскрыл неожиданный сценарий

16:07

Многие люди делают неправильно: эксперт объяснил, как нужно хранить яйца

15:58

"Дальше будем отступать": ситуация в районе Курахово обостряется - детали

15:49

Теплый прием: РФ отступила на Харьковщине - космические потери техники и пехоты

15:24

Лунные узлы меняют знак: какие судьбоносные события произойдут в ближайшие полтора годаВидео

15:19

Украина планирует нарастить производство ракет, артиллерии и техники - Зеленский

15:10

"Мир должен знать, что происходит". Зеленский сообщил о первых пленных корейцах

Реклама
15:09

Выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных - WP

15:03

Ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание

14:29

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

14:01

Когда будет парад планет в 2025 году: точная дата события

13:45

Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

13:20

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

12:57

"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

12:51

Имя и фото: Венсану Касселю родили еще одного ребенка

12:38

ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

11:53

"Рекорд" за последние 8 лет: в Украине растет цена на популярный фрукт

11:47

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяцВидео

11:42

Тучи над фронтом сгущаются: позиции ВСУ разрушены на трех направлениях

11:18

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

10:32

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:10

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

10:08

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

09:48

Киркоров не может стоять и ходить: путиниста отправили домой из реанимациии

09:46

Гороскоп на январь 2025: что Овнам принесет первый месяц нового годаВидео

09:16

Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

09:02

Армия РФ оккупировала Курахово - DeepState

Реклама
08:00

Что остановит Россию и Путина, если не членство Украины в НАТОмнение

07:52

Переговоры Украины и РФ не приведут к миру: в ISW назвали главную преграду

07:15

Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

06:10

Интересный факт о Канаде, США и заявлениях Трампамнение

05:57

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

05:00

Какой сегодня праздник 11 января 2025 года: почему в этот день нельзя стричься

04:00

Какой бензин может медленно "убивать" автомобиль: предупреждение для водителей

03:35

"Сигарета" или "цигарка" - как правильно: лишь единицы смогут ответитьВидео

03:34

Способен ли Трамп закончить войну в Украине: экс-посол объяснил важный нюансВидео

02:37

Угроза нового штурма Киева: названо вероятное направление атаки РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять