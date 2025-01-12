Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Какой будет погода в Украине с 13 января, рассказала Главреду синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Погода в Украине на неделю с 13 января / pixabay

Погода в Украине с 13 января будет с осадками. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью Главреду, в некоторых регионах мороз усилится.

"С понедельника, 13 января, почти во всех регионах Украины - кроме юга - будет небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха днем - от -2 мороза до +3 тепла", - говорит синоптик.

По словам синоптика, из-за значительного снижения температуры воздуха на дорогах страны ожидается местами гололедица, кроме юга и юго-востока.

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"С 14-15 января будет снижение температуры. Ночью температура воздуха 14 января в северных областях будет достигать от -3 до -8 мороза, а днем прогнозируется от 0 до -5 мороза", - говорит Кривобок.

Где в Украине ударит мороз -15

"В Карпатах температура воздуха будет от -10 до -15 мороза ночью, днем от -4 до -9 градусов. На следующей неделе на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления с запада. Над Европой простирается мощный антициклон, который также приведет к снижению температуры в нашей стране", - отметила синоптик.

Погода в Украине с 15 января

"С 15 января ожидаем днем небольшой мокрый снег с дождем. На юге страны будет без осадков, ночью температура будет от 0 до -5 мороза, днем от -3 мороза до +3 тепла. На юге будет теплее - 0 +6 тепла", - говорит специалист Укргидрометцентра.

Кроме того, в Карпатах мороз немного ослабнет, ведь будет больше облачности. Ночью от -5 до -10 мороза, днем от -1 до -6 мороза.

"Снежный покров будет небольшим. Конечно, больше всего снега будет в Карпатах, ведь там температура воздуха будет ниже, чем на остальной территории Украины. В северных областях областях также может наблюдаться незначительный снежный покров", - добавила синоптик.

Погода в Украине на 15 января / meteo.gov.ua

Ранее Главред сообщал, когда ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

Также ранее сообщалось, что похолодание и мокрый снег накроют Украину - синоптик назвала дату. Температура воздуха резко опустится в минуса, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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Кто такая Диана Кривобок? Диана Кривобок - украинский синоптик, работница украинского гидрометеорологического центра, осуществляющего метеорологические и гидрологические наблюдения на территории Украины.

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