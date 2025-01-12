Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Погода в Украине с 13 января будет с осадками. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью Главреду, в некоторых регионах мороз усилится.
"С понедельника, 13 января, почти во всех регионах Украины - кроме юга - будет небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха днем - от -2 мороза до +3 тепла", - говорит синоптик.
По словам синоптика, из-за значительного снижения температуры воздуха на дорогах страны ожидается местами гололедица, кроме юга и юго-востока.
"С 14-15 января будет снижение температуры. Ночью температура воздуха 14 января в северных областях будет достигать от -3 до -8 мороза, а днем прогнозируется от 0 до -5 мороза", - говорит Кривобок.
Где в Украине ударит мороз -15
"В Карпатах температура воздуха будет от -10 до -15 мороза ночью, днем от -4 до -9 градусов. На следующей неделе на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления с запада. Над Европой простирается мощный антициклон, который также приведет к снижению температуры в нашей стране", - отметила синоптик.
Погода в Украине с 15 января
"С 15 января ожидаем днем небольшой мокрый снег с дождем. На юге страны будет без осадков, ночью температура будет от 0 до -5 мороза, днем от -3 мороза до +3 тепла. На юге будет теплее - 0 +6 тепла", - говорит специалист Укргидрометцентра.
Кроме того, в Карпатах мороз немного ослабнет, ведь будет больше облачности. Ночью от -5 до -10 мороза, днем от -1 до -6 мороза.
"Снежный покров будет небольшим. Конечно, больше всего снега будет в Карпатах, ведь там температура воздуха будет ниже, чем на остальной территории Украины. В северных областях областях также может наблюдаться незначительный снежный покров", - добавила синоптик.
Ранее Главред сообщал, когда ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.
Также ранее сообщалось, что похолодание и мокрый снег накроют Украину - синоптик назвала дату. Температура воздуха резко опустится в минуса, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.
Читайте также:
- Нужно всего 15 минут времени: шикарный и очень легкий салат - рецепт
- Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда
- Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут
Кто такая Диана Кривобок?
Диана Кривобок - украинский синоптик, работница украинского гидрометеорологического центра, осуществляющего метеорологические и гидрологические наблюдения на территории Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред