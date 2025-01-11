"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

Регина Тодоренко показала свою неизлечимую болезнь.

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Регина Тодоренко показала свой изъян/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

Какой болезнью болеет Тодоренко

Как это выглядит без одежды

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, поделилась со своими оставшимися поклонниками тем, что страдает от неизлечимого заболевания.

На своей странице в Instagram, запроданка опубликовала фото голышом, где показала свою искривленную спину. Она решила поделиться со своими подписчиками проблемой, которую сама назвала "слабой и сколиозной спиной".

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"На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу. Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина - это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли, угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе. Я не ищу жалости или сочувствия", - написала Тодоренко.

По ее словам, ее дефект стал стимулом и "огромной мотивацией", потому что Тодоренко пыталась доказать всему миру и себе, что она - нормальная.

Тодоренко показала свой дефект / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко показала свой дефект / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко показала свой дефект / Фото Instagram/reginatodorenko

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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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