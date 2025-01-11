Не успела: голливудская актриса рассказала о потере близкого человека в пожаре

Актриса также сообщила, что может назвать 100 друзей, потерявших свои дома в жутком пожаре.

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Дженнифер Гарнер поделилась трагедией / Коллаж Главред, фото Instagram/jennifer.garner

Вы узнаете:

Кого в пожарах потеряла Дженнифер Гарнер

Какова ее роль в спасательной операции

Популярная голливудская актриса Дженнифер Гарнер поделилась личной трагедией. Актриса рассказала, что потеряла друга в пожаре в Палисейдс, который вспыхнул и опустошил многие селебрити-дома на этой неделе.

"Я действительно потеряла друга, поэтому я не думаю, что нам следует пока об этом говорить", — сказала актриса репортеру MSNBC Кэти Тур, когда они стояли в Палисейдс, окруженные сожженными домами, вместе с шеф-поваром World Central Kitchen Хосе Андресом.

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"Я действительно потеряла друга. Она не успела вовремя выбраться", — цитирует ее Page Six.

"Мое сердце обливается кровью за моих друзей", — продолжила 52-летняя актриса.

"Я могу, даже не думая, просто написать список из 100 друзей, которые потеряли свои дома".

Гарнер подчеркнула, что разрушенный район Палисейдс, в котором они находились, — особенно на улице Фиск-стрит — был оживленным сообществом, где дети могли играть.

Дом моей лучшей подруги был на той же улице. У них во дворе был гонг, — вспоминает она. — На улице играло так много детей, и в конце дня они били в гонг и звали их домой". "Это улица, по которой мы делаем забег на 5 км. Здесь маленькая пожарная машина — Боже, благослови наших пожарных — здесь ездит пожарная машина, знаете ли, на параде в честь Дня независимости".

Актриса "Из 13 в 30" также сказала, что она "почти" чувствует себя "виноватой", проходя по своему дому, который уцелел от разрушительного пожара.

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Как ранее писал Главред, американская светская львица Перис Хилтон сообщила поклонникам, что с ней и ее семьей все хорошо и они в безопасности, но их дом полностью разрушен. Также Хилтон отметила, что будет помогать тем, кто пострадал из-за пожаров. "Сердце разбито не передать словами. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире, это то, что никому никогда не придется испытывать. В этом доме мы построили столько ценных воспоминаний. Это место, где Феникс сделал свои первые шаги и где мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондоном", - написала Пэрис.

Напомним, ранее победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая уже несколько лет живет в США и воспитывает с мужем двоих детей, поделилась трагедией. В частности, блогерша рассказала о том, что сейчас творится с ее Лос-Анджелесом, где сейчас бушуют огромные пожары, уничтожающие все вокруг. На своей странице в Instagram, Шульгина рассказала, что трагедия также коснулась и их семьи. Так, сгорела школа ее пасынка, а также дома их соседей и друзей.

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