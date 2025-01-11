Украину накрывают морозы: где температура воздуха опустится до -10

Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине 12 января / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 12 января

Где температура воздуха упадет до -10 градусов

Где объявили І уровень опасности

Погода в Украине 12 января будет более прохладной. Во многих областях предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях Украины синоптики объявили І уровень опасности из-за гололеда. Это может осложнить движение транспорта.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в течение нескольких дней в Украине будет холодная или прохладная погода. Морозы будут ощутимы вечером, утром и ночью. Самая холодная ночь будет 14 января. Тогда температура воздуха опустится до -14 градусов.

12 января температура воздуха будет колебаться около нуля. Небольшие "минусы" будут на западе. Потепление начнет возвращаться в Украину уже 16 января.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 12 января / фото: ventusky

Погода 12 января

В Украине 12 января будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют снег в западных, юго-восточных, центральных и северных областях. В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей будет гололедица. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла; на высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 12 января в Украине будет прохладнее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +2...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градус.

Прогноз погоды в Украине 12 января / фото: meteoprog

Погода 12 января в Киеве

В Киеве 12 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за гололеда синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 12 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также сообщалось о том, что похолодание и мокрый снег накроют Украину уже 11 января. Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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