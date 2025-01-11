IQ-тест для интеллектуалов: найдите спрятанный зонтик за 5 секунд

Оптические иллюзии - это больше, чем просто игры для мозга. Это - хитроумно разработанные визуальные головоломки, которые проверяют, как быстро вы можете идентифицировать скрытые изображения, пишет Jagranjosh.
В сегодняшней игре с оптическими иллюзиями спрятан зонтик. И вам предстоит найти его в течение пяти секунд.
Готовы ли вы проверить свой интеллект и отточить концентрацию внимания?
Смотрите внимательно на картинку. В этой оптической иллюзии спрятан зонтик, который не так-то просто обнаружить.
Только 2% людей могут разгадать эту головоломку за 5 секунд. Вы один из них?
Сосредоточьтесь, проанализируйте детали, и пусть ваш мозг заметит контуры, напоминающие зонтик.
Все еще не можете найти его? Эти оптические иллюзии очень сложны! Проверьте ответ ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
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- Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд
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