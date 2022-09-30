"Путин на распутье": диктатору советуют не спешить с аннексией части Украины - СМИ

Диктатору представили доклад, в котором изложен ряд проблем, которые возникают в случае немедленного "присоединения "четырёх областей Украины к России.
В окружении российского диктатора Владимира Путина произошел раскол. Часть его приспешников советует ему незамедлительно аннексировать захваченные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Другие же, наоборот, считают, что лучше повременить.
"Сегодня утром секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев представил президенту России Владимиру Путину доклад, в котором группа экспертов при Совбезе изложила ряд проблем, которые возникают в случае немедленного присоединения четырёх областей Украины к России. Мнение экспертов однозначное - не торопиться с присоединением, стоит ограничиться признанием "независимости" этих территорий и каждый следующий шаг должен оставлять место для маневра. Патрушев поддержал авторов доклада", - пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным кагала, вечером 29 сентября и утром 30 сентября несколько человек из окружения Путина также высказали президенту свои осторожные опасения по поводу целесообразности принятия решений о присоединении новых территорий в ближайшее время.
"В то же время, есть люди которые подталкивают Путина к незамедлительному принятию решения, среди этих людей лучший друг Путина Юрий Ковальчук и первый заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Путин на распутье, но имеет обыкновение из двух зол выбирать большее", - говорится в сообщении.
Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины
Российские оккупанты провели референдумы на временно захваченных территориях Украины в Запорожской и Херсонской областях. Путин уже признал их "независимость". Соответствующие указы, подписанные главой Кремля, были опубликованы 29 сентября.
30 сентября Путин планирует подписать акт о "вступлении" оккупированных территорий в состав РФ. Также ожидается "объемное выступление" Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.
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