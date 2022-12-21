Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

По данным CNN, во время визита украинского президента может состояться встреча между Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джо Байденом.

Владимир Зеленский 21 декабря посетит США, пишут СМИ / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 21 декабря, намерен посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США. Это будет первый личный визит украинского лидера в Соединенные Штаты после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на несколько источников в руководстве полиции Капитолия. Сейчас правоохранители занимаются усилением безопасности.

Ожидается, что глава Украины поблагодарит американских партнеров за помощь, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование для дальнейшего сопротивления российской агрессии.

По данным еще одного источника Axios, поездка Зеленского в США зависит от условий безопасности.

Кроме того, издание отмечает, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в своем письме попросила всех членов присутствовать на заседании в среду вечером.

Письмо Нэнси Пэлоси / Фото twitter.com/jbendery

Тем временем в CNN заявляют, что во время визита украинского президента может состояться встреча между Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джо Байденом.

Как сообщил журналистам официальный представитель США, во время визита Зеленского глава Белого дома объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов в качестве помощи в области безопасности, что является значительным увеличением помощи. В рамках пакета также предполагается предоставление Украине ракетных системам Patriot.

По данным издания, Зеленский уже на пути в Вашингтон.

Визит Зеленского в Бахмут 20 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

В Офисе президента уточнили, что президент встретился с военными и вручил государственные награды.

Зеленский в Бахмуте вручил бойцам государственные награды / Фото ОП

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд, и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

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