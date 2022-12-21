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Встреча Зеленского и Байдена 21 декабря: новые подробности визита президента в США

21 декабря 2022, 17:45
Во время встречи Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, президент позволит напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине.
Зеленский, Байден
Зеленский, Байден / скриншот, president.gov.ua

Сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну.

Президент встретится со своим коллегой Джо Байденом в США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему поездка лидера Украины чрезвычайно важна сегодня.

"Во-первых, как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Во-вторых, это окончательно ставит крест на попытках российской стороны... доказать якобы растущее охлаждение в наших двусторонних отношениях. Это, конечно, даже близко не соответствует действительности. Соединенные Штаты однозначно поддерживают Украину", - заявил Подоляк, передает The Guardian.

О чем будут говорит Зеленский и Байден

По словам Подоляка, во время встречи Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, президент позволит напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине и рассказать, какое именно оружие нужно ВС, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией.

Также визит Зеленского опровергнет попытки России распространить фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".

Также во время встречи Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом позволит напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине и рассказать, какое именно оружие нужно нашим героям, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией.

Кроме того, визит президента Украины активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества. Это, со своей стороны, мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко изобразит картину будущего, если война не будет закончена правильно.

Что говорит Байден о визите Зеленского

Президент США Джо Байден сообщил, что с нетерпением ждет визита Владимира Зеленского.

"Нужно многое обсудить", - написал Байден в Твиттере.

Джо Байден

План встречи Байдена и Зеленского 21 декабря

  • 21:00 - Байден встретит Зеленского в Белом доме
  • 21:30 – двусторонняя встреча Байдена и Зеленского
  • 23:30 – совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского

Чего можно ожидать от визита Зеленского в Вашингтон

Журналисты Axios со ссылкой на свои источники в полиции Капитолия заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером, 21 декабря, приедет с визитом в Вашингтон и выступит в Конгрессе США.

Также отмечалось, что в ходе визита Зеленского президент США Байден объявит о дополнительной военной помощи Украине на сумму около 1,8 миллиарда долларов и поставках ЗРК Patriot.

Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский отправился в США. Сам гарант сказал, что он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе.

В Белом доме также подтвердили в поездку Зеленского в Вашингтон. Там уточнили, что президент Украины выступит в Белом доме, Конгрессе, встретится с Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками.

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