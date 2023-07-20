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"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

Мария Тупик
20 июля 2023, 20:34 обновлено 20 июля, 20:38
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С угрозами в адрес немцев выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Танки, Россия, война в Украине
Производство танков в Украине / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

В России подняли скандал из-за новости о строительстве в Украине завода по производству военной техники немецкого военного концерна Rheinmetall.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обещает построенный завод атаковать ракетами.

"Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ", – заявила она.

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Ранее с угрозами в адрес немцев выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в своей известной хамской стилистике написал, что "если фрицы таки решат строить по-настоящему, ждем с нетерпением".

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что главная задача концерна — "поддержать наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и как можно быстрее удовлетворить их неотложные потребности", пишет издание Bild.

Паппергер заявил, что объект будет защищаться системами ПВО производства Rheinmetall. Предполагается, что построенный завод сможет выпускать до 400 танков в год.

10 июля стало известно, что в течение трех месяцев на западе Украины немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники.

Как заявил генеральный директор Армин Паппергер в эксклюзивном интервью CNN, крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

Отметим, что в Украине также начали строительство завод по производству турецких беспилотников "Байрактар".

Его появление в стране анонсировали еще до начала полномасштабной войны, однако этот процесс значительно затянулся, а сейчас наконец в этом деле появились сдвиги.

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