Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Конгрессе США

Война в Украине не закончится в ближайшее время. Важно "продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе", считает канцлер Германии.

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Шольц высказался о дальнейшей военной поддержке Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИН, ОП

Берлин должен быть готов к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления помощи другими западными странами. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции Социал-демократической партии Германии.

По его словам, война в Украине не закончится в ближайшее время. Канцлер подчеркнул: важно, "чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени", а именно - "продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе", передает n-tv.

Шольц добавил, что вторжением в Украину Кремль положил конец безопасности в Европе, поэтому должна быть ясность, что "границы в Европе больше не будут передвигаться силой".

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Германия даже должна быть готова к тому, что ей придется делать еще больше, "когда другие ослабнут", сказал канцлер, очевидно, намекая на политическую ситуацию в США перед президентскими выборами в следующем году.

Поэтому с немецкой стороны должны быть приняты решения, "чтобы мы были в состоянии это сделать", отметил он.

"Президент Путин не может ожидать, что мы отступим", – сказал Олаф Шольц.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины, и это будет для него большим подарком. При этом если хозяин Кремля получит Украину, то на этом он не остановится - со временем армия РФ окажется на пороге НАТО. В этом случае придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта и платить кровью американцев.

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