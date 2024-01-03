Армия РФ уменьшила число атак и понесла большие потери: Тарнавский раскрыл детали

Российские оккупанты уменьшили количество пехотных атак. Но уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают позиции ВСУ из артиллерии. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
По его словам, враг наиболее активен вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении. Всего за прошедшие сутки противник нанес 25 авиаударов, провел 25 боевых столкновений и совершил 937 артобстрелов.
При этом армия РФ понесла серьезные потери.
"Общие потери врага составили 386 человек и 40 единиц военной техники. В частности, 3 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 9 автомобилей и 5 единиц спецтехники. Уничтожен 1 склад боеприпасов. 4 оккупанта сдались в плен", - сказал Тарнавский.
Как сообщал Главред, украинские войска продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки российских оккупантов в районе Крынок. Как сообщает Институт изучения войны, 1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.
Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты атакуют, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций.
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