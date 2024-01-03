"Путин кровожадно готовится к выборам": Мельник сказал, как часто РФ может бить ракетами

По нескольким причинам оккупанты не могут так массированно бить по Украине ракетами, как делали это прошлой зимой.

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Алексей Мельник сказал, как часто РФ может бить ракетами/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ, КГВА

Есть несколько причин, почему этой зимой российские оккупанты не атакуют Украину ракетами так часто и массово, как прошлой зимой. Первая причина заключается в том, что у страны-агрессора России осталось ограниченное количество ракет, и оккупантами приходится экономить. Вторая причина – недостаточное количество носителей ракет.

Также неизвестно, достаточно ли у оккупантов подготовленных экипажей, ведь для таких ударов нужна дополнительная подготовка. Кроме этого, требуется время на программирование полета этой ракеты и внесение в ее в бортовой компьютер координат целей и траектории ее полета. Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду.

Мельник напомнил, что в 2022 году атаки энергетической инфраструктуры начались еще в октябре, и тогда российские оккупанты рассчитывали на то, что к моменту наступления пика холодов энергосистема Украины будет уничтожена. Сейчас, вероятнее всего, определяющим ограничением было количество ракет, которые Россия смогла накопить.

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"Потому что это было не только восстановлением ракет для так называемой СВО, поскольку были данные, что Россия ушла в "минус" собственных неприкосновенных запасов. Потому что те самые "Искандеры", которые Россия также сейчас использует, являются средством стратегического уровня, ведь предназначены для использования как обычных, так и тактических ядерных боеголовок. Поэтому основным фактором всё-таки было ограничение наличия таких ракет для проведения массированных атак", – отметил Мельник.

В то же время он объяснил, что для подобных ударов важно не только имеющееся количество ракет, но и наличие носителей. Он отметил, что если бы РФ даже и захотела выпустить все ракеты в одном залпе, то, например, самолет МиГ-31К, который является носителем "Кинжала", может брать на борт только одну ракету.

"И количество таких самолетов в РФ чуть больше одного десятка. Кроме того, неизвестно количество подготовленных экипажей (ведь для этого, очевидно, необходима дополнительная подготовка). Также есть момент, связанный со временем, необходимым для программирования полета этой ракеты и внесения в ее бортовой компьютер координат целей и траектории ее полета. Опыт прошлого года свидетельствует о минимальной периодичности от недели до десяти дней. Атака 2 января доказала, что длительная подготовка, которая предшествовала удару, позволила россиянам провести ее с минимальным интервалом", – сказал Мельник.

Он отметил, что у него нет однозначного ответа, есть ли у российских оккупантов возможность провести атаку в том же масштабе с учетом вышеназванных факторов.

"Если у России есть такие возможности, то россияне будут пытаться повторять подобные атаки. И здесь не следует забывать, что Путин сейчас готовится к президентским выборам и ему надо демонстрировать или победы, или что-то такое, что удовлетворило бы кровожадный запрос российского народа на эту войну", – подытожил Мельник.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Ракетные удары РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову 2 января было ранены 130 человек, по меньшей мере пятеро погибли – по двое в Киеве и Киевской области, еще одна – в Харькове.

Начальник КМВА рассказал, почему РФ изменила тактику атак по Киеву. По его словам, Киев был и является целью №1 для агрессора. Захватчики хотят устроить блэкаут, заставить киевлян сидеть без света, тепла, воды и газа, чтобы вызвать панику в Киеве и во всей Украине.

Также раньше украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара РФ. Неприятно поразило большое количество ракет "Кинжал", которыми РФ бьет по Украине, подчеркнул эксперт Валерий Романенко.

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