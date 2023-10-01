Есть несколько причин: как развенчаться после развода

Если вы хотите развенчаться, то стоит учитывать несколько нюансов. В некоторых случаях развенчаться можно без согласия жены или мужа.

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Можно ли развенчаться в церкви после развода / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В современном мире количество разводов значительно увеличилось. Если раньше люди заключали браки в церкви, то сейчас в большей мере это стало интересной и красивой традицией.

Однако считается, что если вы стали мужем и женой перед Господом, то ваши судьбы будут связаны даже на том свете. Что же делать, если люди больше не желают быть вместе и хотят развестись. Тогда в голове появляются мысли о том, нужно ли развенчиваться после развода.

Как происходит процесс развенчивания

Если вы решили развестись и развенчаться, то вам стоит прийти в ту же церковь, в которой вы и венчались. Также важно говорить с тем настоятелем, который венчал пару. Если такой возможности нет, то допускается возможность сделать это в другой церкви.

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С каждым человеком проводят беседу о принятом решении. После этого нужно написать обращение на имя управляющего епархией, в котором нужно указать дату и место венчания, историю брака и причины развода. Священник должен выразить свое отношение к этому разводу.

Если вас интересует, можно ли развенчаться без согласия мужа или жены, то ответ да. Однако делается это лишь в некоторых случаях.

Когда могут развенчать

Есть несколько причин для расторжения церковного брака:

измена,

венерическое заболевание, в том числе и СПИД,

алкогольная, наркотическая зависимости или игромания,

недееспособность или наличие психического заболевания,

смена веры или атеизм,

вступление в новый брак,

совершение преступления с привлечением к ответственности,

преступление в отношении мужа или детей,

совершение аборта без согласия или ведома мужа, если он не был сделан по рекомендации врачей,

покушение на самоубийство,

насильное заключение брака,

бесплодие,

брак между родственниками,

двоеженство.

Если причина развода не является одной из вышеперечисленных, то развенчаться будет в разы сложнее, ведь тогда священник будет принимать решение индивидуально.

Можно ли после развода опять жениться

Если вы уже были в брак и венчались, то повторно вы можете заключить брак и даже церковный. Но тут есть одно "но", вам не будут накладывать венцы во время повторного венчания. Если новый супруг или супруга не были причиной предыдущего развода, то вы получите благословение.

Если один из бывших супругов виноват в расторжении брака, то вновь повенчаться он сможет лишь после того, как покается.

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