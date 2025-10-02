Укр
Экономика теряет баланс: сколько мужчин выехало из Украины из-за войны

Анна Ярославская
2 октября 2025, 09:02
Самая большая группа эмигрантов — это люди трудоспособного возраста от 18 до 64 лет.
Миграция во время войны привела к экономическому дисбалансу в Украине

Главные тезисы:

  • Военная миграция изменила демографию Украины
  • В Украине выросла доля пенсионеров
  • 63% украинских эмигрантов — люди трудоспособного возраста

С начала полномасштабного вторжения РФ из Украины уехали миллионы людей. Миграция уже изменила демографическую ситуацию в стране. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

Среди эмигрантов около 40% составляют мужчины и 60% — женщины. По данным Евростата, лишь 6% выехавших — это люди старше 65 лет, около 31% — дети, а самая большая группа (63%) — граждане трудоспособного возраста от 18 до 64 лет.

"Большинство пенсионеров остались в Украине. Это привело к тому, что процент пожилых людей в возрастной структуре населения внутри страны увеличился, а доля экономически активных — уменьшилась", — сказал Гладун в эфире телеканала Еспресо.

По его словам, такая ситуация уже отражается на экономике: сокращаются поступления в государственные социальные фонды, в то время как потребность в выплате пенсий и социальной помощи остается на прежнем уровне.

Население Украины инфографика
Население Украины / Инфографика: Главред

Что будет с демографией, если война продолжится: мнение эксперта

В 2024 году Гладун прогнозировал: если война в Украине продлится еще три года, то это еще больше усугубит демографический кризис.

"Будет хуже, потому что на фронте будут гибнуть наши военные, люди будут умирать под обстрелами во время российских воздушных атак. Ведь Россия может обстрелять любой город Украины. А еще не забывайте, что у нас относительно старая структура населения — у людей много хронических заболеваний и они будут обостряться, а это тоже будет повышать уровень смертности в стране", - объяснил демограф.

По его словам, на смертность населения Украины будут влиять психологические стрессы, значительно ухудшающие физическое состояние людей, а также отсутсвие адекватного лечения.

"Именно поэтому демографическая ситуация сейчас полностью зависит от ВСУ. Чем быстрее они одержат победу, тем быстрее можно будет надеяться на относительное улучшение демографической ситуации", – резюмировал демограф.

Выезд украинцев за границу - последние новости

Как писал Главред, в Украине разрешили свободный выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 года, но со временем этот предел могут поднять до 25 лет. Об этом сказал доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий.

Президент Зеленский заявил, что решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 года было продиктовано, в частности, тем, чтобы школу в Украине заканчивало как можно больше молодежи.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ограничения на выезд за границу для мужчин определенного возраста будут действовать до завершения военного положения.

"После этого, вероятно, наступит короткий переходный период, а дальше границы снова откроют", - подчеркнул он.

О персоне: Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

