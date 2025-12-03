В России взорвали нефтепровод 'Дружба': СМИ раскрыли детали громкой атаки

По словам ГУР, нефтепровод подорван взрывчаткой с дистанционным подрывом.

В России ярко вспыхнул нефтепровод / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Нефтепровод "Дружба" взорвали в ночь на 1 декабря

Взрыв произошел возле поселка Казинские Выселки

Трубу взорвали взрывчаткой с дистанционным подрывом

В ночь на 1 декабря на территории России произошел взрыв на одном из участков нефтепровода "Дружба". По нему враг до сих пор транспортирует нефть в отдельные страны Европы. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на осведомленного собеседника в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Взрыв прогремел вблизи населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода "Таганрог-Липецк".

По словам источника в военной разведке, для поражения трубы применили взрывчатку с дистанционным подрывом. К заряду также добавили горючие смеси, что обеспечило значительно более интенсивное воспламенение после взрыва.

Местные жители подтвердили инцидент в соцсетях. Свидетели отмечали, что в районе Казинских Выселок был слышен сильный грохот и видны яркие вспышки.

Смотрите видео подрыва нефтепровода в РФ:

Нефтепровод "Дружба" взорван / Фото: скриншот

Как быстро могут возобновиться поставки нефти через нефтепровод "Дружба" - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии Главреду пояснил, что Россия будет пытаться как можно быстрее возобновить поставки нефти через поврежденный нефтепровод "Дружба", ведь от него зависит Венгрия и Словакия. Нефтепровод ранее уже останавливался из-за двух ударов - по станции "Никольское" и по объекту в Унече, что вместе дало сильный эффект.

"Насколько он может быть длительным? Сказать сложно. Для этого надо не просто посмотреть на спутниковые снимки поражения, но и понимать, насколько система подлежит восстановлению после этих ударов", - отметил эксперт.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Атаки на нефтепровод "Дружба" - новости по теме

Напомним, в ночь на 18 августа украинские военные ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. По данным Генштаба ВСУ, там возник пожар и полностью остановилась перекачка нефти по нефтепроводу "Дружба".

Также 22 августа в городе Унеча Брянской области РФ вспыхнул масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Дружба". Командующий Сил БпЛА ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что объект атаковали дроны.

Как сообщал Главред, премьер Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту США Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", важному для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Орбан назвал атаку "недружественным жестом" и пожаловался, что страны не имеют альтернативных путей импорта.

