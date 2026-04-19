Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

Главное:
- Украина впервые сбила "Шахед" дроном с надводной платформы
- Операцию провела 412-я бригада Nemesis СБС
- Запуск осуществили с морского беспилотного носителя
Силы беспилотных систем Украины применили новую тактику борьбы с иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Воздушную цель впервые уничтожили дроном-перехватчиком, запущенным с надводной беспилотной платформы. Об этом сообщила 412-я отдельная бригада Nemesis СБС.
По информации военных, во время выполнения боевых задач в морской операционной зоне дивизион беспилотных надводных комплексов применил дрон-перехватчик, который успешно уничтожил ударный беспилотник типа "Шахед". Особенностью операции стало то, что запуск осуществили не с суши или воздуха, а именно с беспилотной надводной платформы.
"Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей", - подчеркнули в бригаде.
Специалисты отмечают, что использование надводных носителей для запуска перехватчиков может повысить эффективность борьбы с массированными атаками дронов, в частности над прибрежными районами и акваториями.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 19 апреля российские войска массированно атаковали Чернигов дронами. В результате ударов погиб 16-летний парень, еще четверо человек.
Также в ночь на 18 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру и логистические объекты в Одесской области. В результате удара есть пострадавший и зафиксированы значительные разрушения.
В ту же ночь под ударом оказался энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Как сообщили в Черниговоблэнерго, без электроснабжения остались около 380 тысяч потребителей.
Об источнике: 412 ОП БпС NEMESIS
412 отдельный полк беспилотных систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) — военное формирование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, пишет Википедия.
За время существования полка его военнослужащие уничтожали вражескую технику на различных участках фронта.
