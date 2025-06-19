Кратко:
- Плющенко сделали операцию и изменили внешность
- Что думают его российские фанаты
Российскому фигуристу-путинисту Евгению Плющенко сделали неудачную пластическую операцию.
Другими словами, как пишут российские пропагандистские СМИ, Плющенко натянули лицо на затылок.
Евгения Плющенко оперировал скандальный пластический хирург, который планомерно уродовал певца-путиниста Киркорова Тимур Хайдаров. Сообщается, что Плющенко якобы решился на блефаропластик – это коррекция век, в ходе такого вмешательства могут удалять избыточную кожу или менять форму глаз, например.
"Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: "Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет моложе". То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась", – отметила на пресс-подходе его жена-путинистка Яна Рудковская. Продюсер подчеркнула, что муж не посоветовался с ней и какое-то время не выходил на связь.
А позже появились фото Плющенко в практически неузнаваемом виде.
"Глаза натянуты на затылок. Зачем себя так уродовать", - возмущаться российские фанаты операцией фигуриста.
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Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.
К слову, в прошлый раз Плющенко уже вызверился на своего отца. Подростку не понравилось, что его отец любит играть в падел-теннис.
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