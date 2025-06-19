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Фигуристу Плющенко "натянули лицо на затылок": фото после операции

Алена Кюпели
19 июня 2025, 15:06
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Российскому фигуристу Плющенко сделали неудачную пластическую операцию.
Евгений Плющенко, Яна Рудковская
Евгений Плющенко изменился до неузнаваемости / коллаж: Главред, фото: t.me/doveoftheworld

Кратко:

  • Плющенко сделали операцию и изменили внешность
  • Что думают его российские фанаты

Российскому фигуристу-путинисту Евгению Плющенко сделали неудачную пластическую операцию.

Другими словами, как пишут российские пропагандистские СМИ, Плющенко натянули лицо на затылок.

видео дня

Евгения Плющенко оперировал скандальный пластический хирург, который планомерно уродовал певца-путиниста Киркорова Тимур Хайдаров. Сообщается, что Плющенко якобы решился на блефаропластик – это коррекция век, в ходе такого вмешательства могут удалять избыточную кожу или менять форму глаз, например.

Евгений Плющенко сделал операцию
Евгений Плющенко сделал операцию / Фото 7 Дней

"Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: "Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет моложе". То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась", – отметила на пресс-подходе его жена-путинистка Яна Рудковская. Продюсер подчеркнула, что муж не посоветовался с ней и какое-то время не выходил на связь.

А позже появились фото Плющенко в практически неузнаваемом виде.

Евгений Плющенко стал неузнаваемым
Евгений Плющенко стал неузнаваемым / Фото Instagram/ plushenkoofficial

"Глаза натянуты на затылок. Зачем себя так уродовать", - возмущаться российские фанаты операцией фигуриста.

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Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.

К слову, в прошлый раз Плющенко уже вызверился на своего отца. Подростку не понравилось, что его отец любит играть в падел-теннис.

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