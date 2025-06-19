Российскому фигуристу Плющенко сделали неудачную пластическую операцию.

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Евгений Плющенко изменился до неузнаваемости / коллаж: Главред, фото: t.me/doveoftheworld

Кратко:

Плющенко сделали операцию и изменили внешность

Что думают его российские фанаты

Российскому фигуристу-путинисту Евгению Плющенко сделали неудачную пластическую операцию.

Другими словами, как пишут российские пропагандистские СМИ, Плющенко натянули лицо на затылок.

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Евгения Плющенко оперировал скандальный пластический хирург, который планомерно уродовал певца-путиниста Киркорова Тимур Хайдаров. Сообщается, что Плющенко якобы решился на блефаропластик – это коррекция век, в ходе такого вмешательства могут удалять избыточную кожу или менять форму глаз, например.

Евгений Плющенко сделал операцию / Фото 7 Дней

"Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: "Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет моложе". То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась", – отметила на пресс-подходе его жена-путинистка Яна Рудковская. Продюсер подчеркнула, что муж не посоветовался с ней и какое-то время не выходил на связь.

А позже появились фото Плющенко в практически неузнаваемом виде.

Евгений Плющенко стал неузнаваемым / Фото Instagram/ plushenkoofficial

"Глаза натянуты на затылок. Зачем себя так уродовать", - возмущаться российские фанаты операцией фигуриста.

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Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.

К слову, в прошлый раз Плющенко уже вызверился на своего отца. Подростку не понравилось, что его отец любит играть в падел-теннис.

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