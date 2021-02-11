Прошла экспертиза на вменяемость сына Рудковской и Плющенко

Александр Плющенко / instagram.com/gnomgnomych

Сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской осмотрели в рамках уголовного дела о клевете. Российские СМИ приписывали ребенку психическое заболевание.

Экспертиза показала, что у Александра Плющенко нет психических заболеваний, цитирует телеграм-канал Звездач юриста Александра Добровинского.

"Психологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что все, написанное о Саше Плющенко является ложью, и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям", - говорит нанятый семьей адвокат Александр Добровинский.

В скандальной статье утверждалось, что Саша Плющенко болен синдромом Аспергера.

Родители Александра Плющенко ранее пообещали провести психологическую экспертизу сыну, чтобы на законном основании обжаловать слухи о нем и о своей семье, которые распространяют в СМИ.