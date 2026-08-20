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Кухонные шкафы заблестят без дорогой химии: чем заменить чистящие средства

Константин Пономарев
20 августа 2026, 19:06
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Смесь двух доступных ингредиентов поможет долго не оттирать кухонные фасады от липкого налета и позволит обойтись без жесткой щетки.
Грязь на кухонных шкафах можно удалить без долгого оттирания
Грязь на кухонных шкафах можно удалить без долгого оттирания / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@mama_mila_

Вы узнаете:

  • Какие два ингредиента способны растворить стойкий жир
  • Почему смесь нужно оставить на шкафах ровно на пять минут
  • Как вернуть кухонным фасадам блеск без щетки и дорогой химии

Жирные пятна и отпечатки пальцев на кухонных шкафах можно удалить без долгого оттирания. Блогер Шантель Мила предложила приготовить простой раствор из пищевой соды и лимонного сока.

Даже при регулярной уборке некоторые поверхности на кухне загрязняются особенно быстро. На дверцах шкафов и выдвижных ящиках остаются следы от пальцев, брызги масла и пятна от еды. Если вовремя их не убрать, загрязнения постепенно образуют липкий налет. Австралийская блогерша Шантель Мила рассказала в TikTok о домашнем растворе из двух основных ингредиентов.

видео дня

Особенно заметными следы становятся на матовых, глянцевых и стеклянных фасадах. Однако вернуть им аккуратный вид можно с помощью доступных средств, которые найдутся почти на каждой кухне.

Чем удалить жир с кухонных шкафов

Австралийская блогерша Шантель Мила, известная в TikTok под именем @mama_mila_, рассказала о домашнем растворе из двух основных ингредиентов. На ее страницу с советами по уборке подписано более 1,6 миллиона человек.

"Попрощайтесь с трудновыводимым жиром на кухонных шкафах. Эта смесь - одна из моих любимых для удаления стойкого жира и возвращения кухонным шкафам первозданного вида", - написала она.

Шантель рассказала о домашнем растворе из двух основных ингредиентов
Шантель рассказала о домашнем растворе из двух основных ингредиентов / Фото: tiktok.com/@mama_mila_

Для приготовления раствора понадобятся:

  • четверть стакана пищевой соды;
  • одна чайная ложка лимонного сока;
  • одна чашка воды;
  • чистая мягкая ткань;
  • миска.

По словам Шантель, пищевая сода помогает удалить жир без интенсивного трения. Лимонный сок дополняет действие смеси.

"Лимонная кислота помогает справиться с грязью", - объяснила блогерша.

Как почистить кухонные шкафы без щетки

Сначала в миску нужно насыпать четверть стакана пищевой соды, а затем добавить чайную ложку лимонного сока и чашку воды. Все компоненты следует тщательно перемешать.

Чистую ткань необходимо смочить в полученном растворе и круговыми движениями протереть дверцы шкафов. После этого средство советуют оставить на поверхности примерно на пять минут.

Сначала в миску нужно насыпать четверть стакана пищевой соды
Сначала в миску нужно насыпать четверть стакана пищевой соды / Фото: tiktok.com/@mama_mila_

На заключительном этапе шкафы нужно протереть теплой влажной тканью, удалив остатки смеси. При необходимости поверхность можно дополнительно отполировать сухой салфеткой.

Перед применением раствора желательно проверить его на небольшом незаметном участке, особенно если фасады изготовлены из дерева, окрашены или имеют деликатное покрытие.

Смотрите в видео о том, как легко очистить кухонные шкафы от жира:

@mama_mila_ Say goodbye to tough grease on your kitchen cabinets ? this mix is one of my favourites at cutting through tough grease and leaving your kitchen cabinets looking new again. Will you try this one? Xx #cleaninghacks#cleaningtips#tipsandtricks♬ original sound -

Ранее Главред писал о том, что появление ржавчины на ножах и вилках после мытья связано с несколькими факторами. Простые изменения в уходе помогут избежать повторной коррозии.

Также сообщалось о том, пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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