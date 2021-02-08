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"Отвечаем выстрелом на выстрел": у Кравчука заговорили о срыве перемирия на Донбассе

8 февраля 2021, 16:58
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Политически Украина заинтересована в сохранении перемирия, подчеркнул Сергей Гармаш.

Донбасс,война
Сергей Гармаш прокомментировал обострение ситуации на Донбассе / УНИАН

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш прокомментировал ситуацию с перемирием и слова Леонида Кравчука о жестком ответе на обстрелы украинских военных на Донбассе.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что перемирие на Донбассе предусматривает для украинской армии возможность отвечать выстрелом на выстрел, при этом боевики несут потери не меньше, чем ВСУ.

По словам Гармаша, Кравчук, говоря об ответе ВСУ на вражеские обстрелы, выразил свою личную позицию.

"Он обозначил свою позицию, это по-человечески правильно с точки зрения политической. Мне кажется, что тогда уже мы не сможем говорить о перемирии, и, соответственно, привлекать Россию к ответственности за срыв перемирия, тем более что мы сегодня отвечаем выстрелом на выстрел, по крайней мере, если выстрелы прицельные, есть реальная угроза жизни, мы 100% отвечаем на это", - отметил он.

Член украинской делегации в ТКГ пояснил, что политически Украина заинтересована в сохранении перемирия хотя бы де-юре для того, чтобы иметь возможность его продолжить.

"Кроме того, мы можем спрашивать с России и показывать западным партнерам, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе. Политически перемирие нужно сохранять, но практически в соглашении есть позиция, как "ответный огонь", это вписывается в те рамки действий, которые мы можем предпринимать, чтобы осадить неуместный пыл той стороны", - пояснил он.

По словам члена украинской делегации в ТКГ, "политика Украины по Донбассу относительно позиции России меняется".

"Взгляд руководства страны на конфликт с Россией становится более реалистичным, позиция меняется в целом, не только у Леонида Макаровича", - добавил Гармаш.

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Обострение ситуации на Донбассе:

  • На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец.
  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Новомихайловки, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия. В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь.
  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Золотое-4, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле наших позиций минами ПОМ-2.О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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