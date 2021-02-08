"Отвечаем выстрелом на выстрел": у Кравчука заговорили о срыве перемирия на Донбассе

Сергей Гармаш прокомментировал обострение ситуации на Донбассе / УНИАН

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш прокомментировал ситуацию с перемирием и слова Леонида Кравчука о жестком ответе на обстрелы украинских военных на Донбассе.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что перемирие на Донбассе предусматривает для украинской армии возможность отвечать выстрелом на выстрел, при этом боевики несут потери не меньше, чем ВСУ.

По словам Гармаша, Кравчук, говоря об ответе ВСУ на вражеские обстрелы, выразил свою личную позицию.

"Он обозначил свою позицию, это по-человечески правильно с точки зрения политической. Мне кажется, что тогда уже мы не сможем говорить о перемирии, и, соответственно, привлекать Россию к ответственности за срыв перемирия, тем более что мы сегодня отвечаем выстрелом на выстрел, по крайней мере, если выстрелы прицельные, есть реальная угроза жизни, мы 100% отвечаем на это", - отметил он.

Член украинской делегации в ТКГ пояснил, что политически Украина заинтересована в сохранении перемирия хотя бы де-юре для того, чтобы иметь возможность его продолжить.

"Кроме того, мы можем спрашивать с России и показывать западным партнерам, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе. Политически перемирие нужно сохранять, но практически в соглашении есть позиция, как "ответный огонь", это вписывается в те рамки действий, которые мы можем предпринимать, чтобы осадить неуместный пыл той стороны", - пояснил он.

По словам члена украинской делегации в ТКГ, "политика Украины по Донбассу относительно позиции России меняется".

"Взгляд руководства страны на конфликт с Россией становится более реалистичным, позиция меняется в целом, не только у Леонида Макаровича", - добавил Гармаш.

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Обострение ситуации на Донбассе: