"Вышвырнуть" РФ с Донбасса: Кравчук потребовал жесткого ответа на вражеский огонь

Леонид Кравчук оценил обострение ситуации на Донбассе / Reuters

Обострение на Донбассе и увеличение числа вражеских обстрелов прокомментировал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире канала Украина 24 он напомнил о том, что на Донбассе убивают украинских военных, а враг применяет, в том числе, 20-мм минометы, нарушая все возможные и невозможные договоренности.

"Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшая реакция была бы взять и вышвырнуть их с Донбасса и из Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами", - говорит глава украинской делегации.

По его мнению, лучшим ответом на вражеский огонь на Донбассе были бы зеркальные действия Украины.

"На каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - уверен экс-президент Украины.

Он напомнил, что враг на Донбассе использует любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии.

"Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости", — добавил Кравчук.

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Обострение ситуации на Донбассе: