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"Вышвырнуть" РФ с Донбасса: Кравчук потребовал жесткого ответа на вражеский огонь

7 февраля 2021, 18:15
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Лучшим ответом на вражеский огонь на Донбассе были бы зеркальные действия, уверен Леонид Кравчук.

АТО, ООС, Донбасс
Леонид Кравчук оценил обострение ситуации на Донбассе / Reuters

Обострение на Донбассе и увеличение числа вражеских обстрелов прокомментировал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире канала Украина 24 он напомнил о том, что на Донбассе убивают украинских военных, а враг применяет, в том числе, 20-мм минометы, нарушая все возможные и невозможные договоренности.

"Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшая реакция была бы взять и вышвырнуть их с Донбасса и из Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами", - говорит глава украинской делегации.

По его мнению, лучшим ответом на вражеский огонь на Донбассе были бы зеркальные действия Украины.

"На каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - уверен экс-президент Украины.

Он напомнил, что враг на Донбассе использует любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии.

"Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости", — добавил Кравчук.

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Обострение ситуации на Донбассе:

  • С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
  • Недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 возле украинских позиций.
  • "О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сводке штаба ООС.
  • В штабе сообщили, что сегодня саперы разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
Леонид Кравчук ООС новости Украины новости Донбасса
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