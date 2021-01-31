Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах

Леонид Кравчук прокомментировал проведение форума "Русский Донбасс" / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ситуация на Донбассе обостряется.

Об этом свидетельствует проведение пропагандистского форума "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке, сказал глава ТКГ в эфире телеканала Украина 24.

"Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел "форум" и провозгласили разные заявления и тезисы… тут вопрос в концептуальном подходе", - отметил он.

Кравчук добавил, что представители оккупационной власти на заседании ТКГ не говорят о создании "российского национального государства". Поэтому на следующем заседании от них потребуют определиться с позицией.

"Кого они представляют? Россия сегодня скажет одно, завтра - другое. Речь идет о том, стоят ли представители ОРДЛО, которые участвуют в ТКГ, на такой же позиции, как их главарь и пропагандисты из России. Или у них другое мнение. А если другое, то чье это мнение", - подчеркнул Кравчук.

Он уточнил, что если оккупанты подтвердят новую позицию, то он обратится к представителю ОБСЕ Хайди Грау с заявлением, что нынешняя повестка больше не актуальна.

"Потому что та повестка основывалась на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования", - резюмировал глава ТКГ.

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