УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах

31 января 2021, 14:28
Прослушать новость
Остановить

Глава ТКГ может обратиться к представителю ОБСЕ Хайди Грау с заявлением, что нынешняя повестка больше не актуальна.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук прокомментировал проведение форума "Русский Донбасс" / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ситуация на Донбассе обостряется.

Об этом свидетельствует проведение пропагандистского форума "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке, сказал глава ТКГ в эфире телеканала Украина 24.

"Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел "форум" и провозгласили разные заявления и тезисы… тут вопрос в концептуальном подходе", - отметил он.

Кравчук добавил, что представители оккупационной власти на заседании ТКГ не говорят о создании "российского национального государства". Поэтому на следующем заседании от них потребуют определиться с позицией.

"Кого они представляют? Россия сегодня скажет одно, завтра - другое. Речь идет о том, стоят ли представители ОРДЛО, которые участвуют в ТКГ, на такой же позиции, как их главарь и пропагандисты из России. Или у них другое мнение. А если другое, то чье это мнение", - подчеркнул Кравчук.

Он уточнил, что если оккупанты подтвердят новую позицию, то он обратится к представителю ОБСЕ Хайди Грау с заявлением, что нынешняя повестка больше не актуальна.

"Потому что та повестка основывалась на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования", - резюмировал глава ТКГ.

Читайте такжеРоссия забросила "ЛДНР" и новые проекты Суркова: эксперт объяснил планы России по Донбассу

Форум "Русский Донбасс" - новости:

война на Донбассе ОРДЛО ТКГ Леонид Кравчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке "20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко У Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчикаГромкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика Кабмин одобрил досрочный выход на пенсию: кого коснется новшествоКабмин одобрил досрочный выход на пенсию: кого коснется новшество
Следующий материал

Последние новости

15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ
15:00
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
Реклама
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:32
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
12:30
Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей Видео
11:58
"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 2000 задержанных Видео
11:57
Новый удар по окружению Путина: у Навального обратились к Байдену Видео
11:56
Спасет только чудо: Пономарев спрогнозировал судьбу Навального
11:36
Запад готовится делить наворованные богатства Путина мнение
Реклама
11:03
Страдают юристы и айтишники: врач рассказала, как COVID-19 поражает молодежь Видео
10:45
В 2021-ом Украину накроет "девятый вал" мнение
10:44
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
10:14
Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Видео
09:49
Американский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом Видео
09:22
Украину продолжит засыпать снегом: каким регионам грозят удары стихии Видео
09:16
История с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевиль мнение
08:39
Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины Видео
08:14
Коронавирус в Украине - за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения Видео
08:00
Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись Видео
07:37
В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные Видео
07:04
Почему ЕС не смог интегрировать Украину мнение
06:26
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
05:49
В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса Видео
05:02
"Не вздумайте брать билеты на эти даты": назван самый катастрофический период февраля Видео
04:30
Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз Видео
04:04
Исполнитель главной роли больше не сыграет Соника
03:12
В поисках счастья: самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
02:40
Политик объяснил, почему украинцам грозят проблемы при въезде в ЕС Видео
02:02
В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну Видео
Реклама
01:30
Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией Видео
00:59
"Страшнее, чем коронавирус": внучка Хрущева назвала главную проблему Путина в России Видео
30 января, суббота
23:56
За сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
23:26
Индексация пенсий: кому из украинцев положены доплаты
23:03
Зеленский установил целых два рекорда в тарифах ЖКХ Видео
22:39
"Легенда Опишни": ушел из жизни самый старший гончар Украины
22:22
В России прояснили ситуацию с поставками вакцины Спутник V на захваченный Донбасс Видео
22:20
Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов Видео
22:05
Врач назвал три вакцины от COVID-19, которыми безопасно прививаться Видео
21:39
СМИ раскрыли детали послания Байдена Сенату по импичменту Трампу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять