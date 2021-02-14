Путин вспомнил об ответственности и пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Российский президент рассказал, что у него перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе.
Глава Кремля Владимир Путин сделал громкое заявление по Донбассу. Он вспомнил о "людях, который получили травмы", и подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что.
"Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами - я говорю на наших с вами, потому что вы - четвертая власть - на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, его цитирует РИА Новости.
Заявления по Донбассу в России – о чем сообщалось ранее:
- Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах присоединения оккупированных Россией районов Донбасса. Он заявил, что как президент может принимать такие решения только в интересах всех россиян. По его словам, исходя из этого, надо смотреть и взвешивать.
- Заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что в Кремле на данный момент не видят предпосылок для освобождения Украиной оккупированного россиянами Донбасса военным путем.
Автор: Адриана Бубновская