Путин вспомнил об ответственности и пообещал, что Россия не бросит Донбасс / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин сделал громкое заявление по Донбассу. Он вспомнил о "людях, который получили травмы", и подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что.

"Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами - я говорю на наших с вами, потому что вы - четвертая власть - на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, его цитирует РИА Новости.

Заявления по Донбассу в России – о чем сообщалось ранее: