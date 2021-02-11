Путин оценил перспективу присоединения оккупированного Донбасса к РФ

Владимир Путин пообещал "не бросать" оккупированный Донбасс.
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах присоединения оккупированных Россией районов Донбасса.
Как подчеркнул он в ходе встречи с руководителями росСМИ, это вопрос сложный и важный, пишет Коммерсант.
Глава РФ подчеркнул, что он, как президент, может принимать такие решения только в интересах всех россиян. По его словам, исходя из этого надо смотреть и взвешивать.
"Но мы же не бросим Донбасс, переспрашивала Маргарита Симоньян (главный редактор пропагандистского телеканала RT, - ред.). Нет, Донбасс не бросим, обещал Владимир Путин", - пишет издание.
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Напомним, ранее главный редактор российского государственного медиахолдинга RT Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить оккупированные районы Донбасса. Она утверждает, что жители ОРДЛО якобы стремятся жить в России.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".