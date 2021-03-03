Кравчук назвал главную причину эскалации войны на Донбассе

Леонид Кравчук убежден - тот факт, что в последние месяцы в зоне военного конфликта на Донбассе регулярно обостряется обстановка, имеет четкое объяснение.
Руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минском формате Леонид Кравчук считает, что эскалация военных действий на Донбассе в последние месяцы ‒ чистой воды реакция РФ на активизацию действий Киева в отстаивании своих позиций. Об этом первый президент Украины рассказал в интервью каналу Дом.
Кравчук констатировал, что перемирие стало нарушаться чаще, чем неделю назад. На линии фронта на Донбассе гораздо больше стреляют ‒ и среди бойцов ВСУ насчитывается много раненых.
"В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас реально осуществляется. Думаю, все это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на нее усиливается", ‒ сказал он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- На Донбассе с начала 2021 года погибли 11 украинских военных.
- 14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита на Донбасс заявил о том, что в последние недели количество обстрелов многократно увеличилось. При этом президент Украины убежден, что перемирие необходимо продолжать.
- Из-за обострения ситуации на Донбассе Трехсторонняя контактная группа анонсировала 2 встречи в режиме онлайн в Минском формате