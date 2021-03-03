Кравчук назвал главную причину эскалации войны на Донбассе

Леонид Кравчук / УНИАН

Руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минском формате Леонид Кравчук считает, что эскалация военных действий на Донбассе в последние месяцы ‒ чистой воды реакция РФ на активизацию действий Киева в отстаивании своих позиций. Об этом первый президент Украины рассказал в интервью каналу Дом.

Кравчук констатировал, что перемирие стало нарушаться чаще, чем неделю назад. На линии фронта на Донбассе гораздо больше стреляют ‒ и среди бойцов ВСУ насчитывается много раненых.

"В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас реально осуществляется. Думаю, все это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на нее усиливается", ‒ сказал он.

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