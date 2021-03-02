У Кравчука заявили о критической ситуации переговоров по Донбассу

Сергей Гармаш рассказал о "провальных" переговорах по Донбассу / Радио Свобода

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш высказался об участии людей из ОРДЛО в переговорах по Донбассу.

"Я думаю, это было прогнозируемо. Мне только непонятно, почему мы не отреагировали, не предупредили такой ход развития событий, нежелательный для нас и профанирующий весь переговорный процесс. Люди, которые не представляют ни одну из трех сторон ТКГ, не могут принимать участия в официальных дипломатических переговорах. ОБСЕ почему-то допустило это, и это явная ошибка ОБСЕ", — сказал он.

Гармаш также рассказал, что нужно делать дальше с этой ситуацией. "Сейчас, я думаю, все стороны будут искать выход из этого неприятного конфуза. Тем не менее ситуация зашла в критическую фазу. Если кто попало будет приходить и участвовать в дипломатическом процессе, то есть ли в нем смысл? Нужно либо наводить порядок, либо думать о том, нужен ли он вообще. Я имею в виду приведение фактического формата переговоров в соответствии с его документальной основой", — заявил он, передает Украина 24.

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Отметим, на заседании рабочей группы по политическим вопросам 2 марта в беседу сначала вступила "эксперт" ОРДЛО Майя Пирогова, потом "эксперты" из Луганска. При этом представитель России говорил секунд 30, рассказал Сергей Гармаш.

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