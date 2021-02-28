УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе

28 февраля 2021, 01:30

Целью России является замороженный конфликт, уверен Сергей Гармаш.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
/ informator.su

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш очертил вероятные сроки восстановления контроля Киева над оккупированными районами на Донбассе.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, целью России является замороженный конфликт, что невыгодно Украине. В то же время, по его мнению, десятки лет конфликт длиться не будет.

"Я анализировал этот вопрос, и подумал, что прежняя наша власть не стремилась разрешить конфликт – не из злого умысла, а не верила или не видела таких возможностей. Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива - ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс", - считает участник ТКГ.

Он пояснил, что ключ к миру находится в руках РФ, но ситуация не изменится, пока Россия не захочет выйти с Донбасса, сохранив лицо.

"Наша задача – просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас", - добавил Гармаш.

Переговоры по Донбассу:

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Сергей Гармаш новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на мартНафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на БанковойГеращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" ЗеленскогоЭксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского В Украине поменяли тарифы на мобильную связьВ Украине поменяли тарифы на мобильную связь В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуостроваВ Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова
Следующий материал

Последние новости

02:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака
01:58
Стало известно, где в России будет сидеть Навальный Видео
01:30
У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Видео
01:02
В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО Видео
00:36
Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Видео
Реклама
00:17
В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя Видео
27 февраля, суббота
23:57
Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности Видео
23:28
Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca Видео
23:04
В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар Видео
22:30
В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года
22:14
Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен Видео
21:52
"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2 Видео
21:32
Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма Видео
21:23
На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев Видео
21:14
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:04
Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться Видео
21:02
СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина
20:48
Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Видео
20:31
Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь Видео
20:18
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
Реклама
20:04
Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки
19:51
Пашинян сделал заявление в ответ на отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Видео
19:46
Всплыла неожиданная версия причины пожара в больнице в Черновцах Видео
19:40
Медики рассказали о состоянии пострадавшего во время пожара в Черновцах
19:16
Стало известно о разбирательствах США с компанией, покинувшей Северный поток-2 Видео
19:05
В полиции Киева высказались о протестах сторонников Стерненко Видео
18:57
Стало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на Прикарпатье Видео
18:41
У Зеленского объяснили новый санкционный удар СНБО по "предателям" Видео
18:36
Аналитики рассказали, сколько денег МВФ даст Украине в 2021 году Видео
18:33
Социологи выяснили, как украинцы относятся к активисту Стерненко Видео
17:46
В Черновцах раскрыли детали смертельного пожара в больнице с COVID-пациентами Видео
17:10
Саркисян пошел против Пашиняна и заблокировал отставку главы Генштаба Армении Видео
16:59
Синоптик предупредил о "потопе" в марте и серьезном ударе мороза Видео
16:40
В моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
16:12
Гороскоп на март-2021: Рыбам на голову свалится мешок денег, а Близнецы будут страдать
15:57
Трагедия в коронавирусной больнице Черновцов: возможен самоподжог Видео
15:54
Геращенко прокомментировал акцию протеста сторонников Стерненко Видео
15:52
Названа возможная причина пожара в больнице в Черновцах Видео
15:20
В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Видео
14:54
Сторонники Стерненко забросали Офис генпрокурора петардами и файерами Видео
Реклама
14:39
На новом "телеканале Медведчука" рассказали о сроках возвращения в эфир Видео
14:14
В коронавирусной больнице Черновцов был смертельный пожар Видео
14:09
Отставки в Офисе Зеленского и освобождение Стерненко: что требовали на Банковой Видео
14:07
До -13: синоптик предупредила о дубаке в Украине в марте Видео
13:57
В ЕС выдвинули громкое обвинение против режима Путина и назвали угрозу для РФ Видео
12:40
Семи областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко Видео
12:28
В Минздраве Украины из-за пандемии изменили список стран красной зоны Видео
12:12
Гороскоп на 27 февраля для всех: тайный сон и любовная лапша Видео
11:57
У Зеленского объявили о реакции Украины в случае удара России из-за Медведчука Видео
11:38
Получивший разграбленный спиртзавод молдавский инвестор продолжает переговоры с ФГИУ
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять