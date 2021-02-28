У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе

/ informator.su

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш очертил вероятные сроки восстановления контроля Киева над оккупированными районами на Донбассе.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, целью России является замороженный конфликт, что невыгодно Украине. В то же время, по его мнению, десятки лет конфликт длиться не будет.

"Я анализировал этот вопрос, и подумал, что прежняя наша власть не стремилась разрешить конфликт – не из злого умысла, а не верила или не видела таких возможностей. Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива - ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс", - считает участник ТКГ.

Он пояснил, что ключ к миру находится в руках РФ, но ситуация не изменится, пока Россия не захочет выйти с Донбасса, сохранив лицо.

"Наша задача – просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас", - добавил Гармаш.

Переговоры по Донбассу:

В Берлине 12 января прошли переговоры советников лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

В Кремле заявили, что по итогам дискуссии сторонам не удалось найти компромисс, однако была достигнута договоренность о проведении нового переговорного раунда.

Участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что на Донбассе соблюдается относительное перемирие.

В Кремле отвергают возможность проведения Украиной освободительной операции по возвращению ОРДЛО.